Телеканалы ПБК и LNT признали важными для нацбезопасности

 

Фото: Caro/Scanpix

В среду комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала предложение распространить поправки к закону о коммерческих обществах, представляющих важность для нацбезопасности, в сфере электронных СМИ и на телеканалы TV3, LNT и ПБК, сообщает агентство ЛЕТА.

По словам депутата Карлиса Сержантса, так нормы закона следует трактовать в контексте владельцев медиаконцерна «Modern Times Group» (MTG).

Это означает, что если Сейм поддержит поправки, то правительство сможет обязать собственников телеканалов продать свою часть, если они владеют значительной долей общества.

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Отметим, что изначально важными для нацбезопасности были признаны пять телеканалов: LTV1, LTV7, «Re:TV», «Sportacentrs.com TV» и «Рига TV24».

Рассмотреть поправки в окончательном чтении Сейм планирует 23 марта.

Как уже писал Русский TVNET, Сейм 9 марта передал на рассмотрение в комиссиях поправки к двум законам, которые наделяют правительство правом обязать собственников коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности, продать свою часть, если они владеют

Поправки также предусматривают получение разрешения правительства на приобретение значительного влияния в коммерческом обществе, представляющим важность для национальной безопасности.

Закон о национальной безопасности планируется дополнить разделом об ограничениях для коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности. В нем будет оговорено, что зарегистрированным в Латвии коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, может быть признано коммерческое общество, которое будет отвечать хотя бы одному из требований, перечисленных в законе. Таким образом, коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, сможет признаваться лишь ограниченный круг предприятий.

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