Добровольцы Bezvests попытаются достать из Венты тело утонувшего рыбака

 

Фото: bezvests.lv

Сегодня, 31 марта поиски утонувшего в реке Венте рыбака начались с самого утра и, по словам главы добровольческой организации #Bezvests.lv Александра Фаминского, который руководит поисковыми работами месте, продолжатся до позднего вечера.

Из Риги в Парвенту утром прибыла команда добровольцев Bezvests.lv, которая развернула на берегу реки лагерь и спустила моторную лодку на воду.

- Если человека под водой найти не удастся, команда планирует остаться ночевать в палатках на берегу,

чтобы наутро поиски продолжить. Эти наши поиски проводятся силами волонтеров.

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Участвуют дайвер Виталий, доброволец Элина Степиня.

Уже проделана серьезная работа - доброволец Bezvests.lv Стас спустил на воду свою, привезенную из Риги лодку, другой волонтер - Андрей Чернявский - с помощью подводного поискового оборудования прошел на лодке вдоль берега и точечно проверил возможные участки, где может находиться тело утонувшего рыбака. Пока предварительная проверка не дела результатов, - рассказывает Александр Фаминский. - Будем искать челночным способом.

Погодные условия помешали ранее задуманным планам: планировалось использовать в поисках поисковую собаку Джей-Джея,

подготовленную специально для поисков на воде, но болезнь кинолога скорректировала все планы. Также планировалось проверить поверхность воды с воздуха - пролететь на параплане, доброволец Гунтис Скроделис был готов выехать, но из-за погодных условий (погода была нелетной) полет на параплане пришлось отменить.

Все, кто хотел присоединиться к поискам, но не смог этого сделать, может поддержать добровольцев морально и материально. Поездки в Вентспилс для рижан - дело дорогостоящее.

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