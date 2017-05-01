Дело было вечером, делать было нечего или как развлекается рижская молодежь

 

Фото: Facebook

Эти строки из стихотворения Сергея Михалкова пришли на ум, когда Русский TVNET нашел на просторах Facebook данное фото.

Судя по всему, «ребрендинг» машины произошел на этих выходных: на стоянке возле т/ц Arcada в Вецмилгрависе стоит автомобиль BMW «украшенный» вот таким оригинальным способом.

«На стекла тоже нужно было!», «На улице шла видела такие бумажки валяются целая куча... теперь я понимаю откуда они и прям на дороге валялись», «Это «недогорчичники» что ли?». - прокомментировали фото пользователи сети. (орфография авторов сохранена - прим. ред.)

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«Ну с пацанами обклеяли...», - признался, судя по всему, владелец машины - «Штук 10-15 слетело на дороге за все время, надеюсь дворники нас простят».

Насколько далеко уехала машина в такой экипировке стоит лишь догадываться.


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