Дело было вечером, делать было нечего или как развлекается рижская молодежь

Эти строки из стихотворения Сергея Михалкова пришли на ум, когда Русский TVNET нашел на просторах Facebook данное фото.

Судя по всему, «ребрендинг» машины произошел на этих выходных: на стоянке возле т/ц Arcada в Вецмилгрависе стоит автомобиль BMW «украшенный» вот таким оригинальным способом.

«На стекла тоже нужно было!», «На улице шла видела такие бумажки валяются целая куча... теперь я понимаю откуда они и прям на дороге валялись», «Это «недогорчичники» что ли?». - прокомментировали фото пользователи сети. (орфография авторов сохранена - прим. ред.)

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«Ну с пацанами обклеяли...», - признался, судя по всему, владелец машины - «Штук 10-15 слетело на дороге за все время, надеюсь дворники нас простят».

Насколько далеко уехала машина в такой экипировке стоит лишь догадываться.