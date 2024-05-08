Назван размер компенсации, которую получат жители и самоуправления в окрестностях ветротурбин

Самоуправлениям и жителям планируется ежегодно выплачивать компенсации в размере 2500 евро за каждый мегаватт от установленных в новых ветряных парках турбин, сообщил среду на пресс-брифинге по вопросам развития ветропарков министр климата и энергетики Каспар Мелнис.
Компенсации предусмотрены для тех домохозяйств и самоуправлений, которые находятся в радиусе двух километров от ветряных турбин. Предполагается, что мощность каждой турбины составит от 4 до 7 мегаватт (МВт).
При этом компенсация не будет распространяться на территории, где ветряные турбины были установлены ранее.
Как сообщил Мелнис, половина суммы компенсации будет предназначена для жителей, а вторая - для самоуправления. В случае, если в окрестностях установленных турбин не будет домохозяйств, то вся сумма компенсации будет выплачиваться самоуправлению.
"Главное - обеспечить, чтобы жители обязательно получали компенсационный платеж", - подчеркнул Мелнис.
Компенсация предназначена для жителей, в настоящее время проживающих на территориях, где будут установлены турбины. Если же кто-то только планирует переехать на эти территории, то компенсация выплачиваться не будет, пояснил министр.
Размер компенсации будет рассчитываться индивидуально - для владельца домохозяйства она будет как минимум в размере минимальной месячной зарплаты, но не более трех минимальных зарплат. Остальная сумма поступит в самоуправление.
По словам министра, администрирование компенсаций могут взять на себя самоуправления.
Радиус в два километра был определен на основании сравнения ситуации с соседними странами. При этом выбрана фиксированная сумма компенсации, чтобы она была простой и понятной для населения, пояснил Мелнис.
В настоящее время определено, что турбины нельзя устанавливать ближе, чем на расстоянии 800 метров от существующих домохозяйств.
Кроме того, Мелнис сообщил, что Министерство климата и энергетики ищет способы, как избежать налогообложения компенсации. Хотя со своей стороны министерство не планирует облагать компенсацию налогом, у Министерства финансов может быть своя позиция.
Мелнис отметил, что в настоящее время доля возобновляемых энергоресурсов составляет 53%, в то время как среднеевропейский показатель - 41%. Для достижения 100%-ной доли возобновляемой энергии к 2030 году необходимо производить примерно 1,5-2 гигаватт ветроэнергии, что дало бы на выходе в среднем от 3,6 до 4,9 тераватт-часа (ТВт/ч).
Сейчас резервированная мощность в сети передачи составляет 6040 МВт, в том числе для солнечной энергии зарезервирована мощность в объеме 3582 МВт, для гибридной энергетики - 1548 МВт, а для ветроэнергетики - 880 МВт.
Мелнис отметил, что из зарезервированных 6040 МВт мощности в реальности может быть получено приблизительно 3000 МВт, но пока нет ясности, какие запланированные парки будут построены, а какие нет.
"Мы не можем развивать общество и экономику, если у нас нет дешевой электроэнергии", - отметил Мелнис.
В ближайшее время министерство направит в Кабинет министров доклад о более эффективном использовании возобновляемых энергоресурсов.
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