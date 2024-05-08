Назван размер компенсации, которую получат жители и самоуправления в окрестностях ветротурбин

В настоящее время определено, что турбины нельзя устанавливать ближе, чем на расстоянии 800 метров от существующих домохозяйств.

Кроме того, Мелнис сообщил, что Министерство климата и энергетики ищет способы, как избежать налогообложения компенсации. Хотя со своей стороны министерство не планирует облагать компенсацию налогом, у Министерства финансов может быть своя позиция.

Мелнис отметил, что в настоящее время доля возобновляемых энергоресурсов составляет 53%, в то время как среднеевропейский показатель - 41%. Для достижения 100%-ной доли возобновляемой энергии к 2030 году необходимо производить примерно 1,5-2 гигаватт ветроэнергии, что дало бы на выходе в среднем от 3,6 до 4,9 тераватт-часа (ТВт/ч).

Сейчас резервированная мощность в сети передачи составляет 6040 МВт, в том числе для солнечной энергии зарезервирована мощность в объеме 3582 МВт, для гибридной энергетики - 1548 МВт, а для ветроэнергетики - 880 МВт.

Мелнис отметил, что из зарезервированных 6040 МВт мощности в реальности может быть получено приблизительно 3000 МВт, но пока нет ясности, какие запланированные парки будут построены, а какие нет.

"Мы не можем развивать общество и экономику, если у нас нет дешевой электроэнергии", - отметил Мелнис.

В ближайшее время министерство направит в Кабинет министров доклад о более эффективном использовании возобновляемых энергоресурсов.

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