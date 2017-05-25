В Риге все больше и больше туристов: кто стал приезжать чаще?

В этом году за первые три месяца в рижских гостиницах и других местах расселения туристов было обслужено 263,5 тысячи человек, из которых 221,3 тысячи – иностранные гости. По сравнению с тем же периодом прошлого года, количество иностранных туристов увеличилось на 7%, а количество проведенных ночей – на 4%, свидетельствует обобщенная Рижским бюро по развитию туризма информация Центрального статуправления.

Больше всего в рижских гостиницах и других местах расселения туристов было обслужено посетителей из России – 19,9%, далее следовали эстонские туристы – 10,3%, литовские – 10,0%, британские – 7,0%, из Германии – 7,0%, Норвегии – 5,4%, Швеции – 5,4% и Финляндии – 4,3%.

Наибольший рост числа туристов среди целевых рынков РБРТ в первые три месяца был из США – 40,0%, Швеции – 20,0%, Франции и России – 14,0%, Белоруссии – 12,0%, Эстонии и Литвы – 9,0%.

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В первом квартале самая высокая заполняемость койко-мест была в марте – 37,3%. Из всех туристов 72% посетителей обслуживали четырехзвехздочные гостиницы, число которых в первом квартале достигло 32, количество койко-мест – 7572.

В первые три месяца 2017 года в Риге работало 130 мест расселения туристов на 15 643 койко-мест.