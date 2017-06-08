Батальон НАТО прибывает со своими поварами и хоккейным инвентарем

 

Фото: Reuters/Scanpix

В субботу в Латвию прибывает первая группа канадских военнослужащих, входящая в многонациональный батальон НАТО.

Известие о том, что поначалу им придется жить в «палаточном городке», получило широкую публичность. Сразу представляется картина какого-то туристского кемпинга, где среди разноцветных маленьких палаток сушится белье, а на костре варится суп, Latvijas avīze .

Но она совершенно ошибочна - на самом деле

условия временного жилья военных будут близки к условиям небольших квартир.

Осенью они переберутся в новые казармы в Адажи.

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В батальоне будут нести службу также военные из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании. Торжественная церемония открытия операции на Адажской военной базе состоится 19 июня в присутствии высокопоставленных государственных должностных лиц и военных чинов, в том числе иностранных.

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