Страны НАТО в "конфиденциальной форме" установили две "красные линии", при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в войну в Украине. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники. При этом оно отмечает, что никаких оперативных планов НАТО не разрабатывает.

Первая "красная линия" касается угрозы прорыва Россией линии обороны Украины и участия в войне третьей страны, а именно - Беларуси, пишет La Repubblica. ВСУ, говорится в материале, не могут полностью контролировать украинско-белорусскую границу, что создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Беларусью. Как предполагает газета, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор", а "его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы". И это обстоятельство может активизировать действия НАТО в пользу Украины, указывается в статье.