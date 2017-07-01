Горький опыт рижанки: фиктивный брак с пакистанцем обернулся кошмаром

Молодая девушка из Риги поехала по работе в Ирландию и там соблазнились на «легкие» деньги, оформив фиктивный брак с пакистанцем из Индии. Неожиданно для рижанки, формальное замужество вылилось в домогательства и угрозы. В конце-концов девушке пришлось сбежать в Латвию, рассказала в программе Латвийского радио 4 «Как вам там» ее мама Валентина.

По словам Валентины, дочь была вынуждена уехать на заработки за рубеж, поскольку потеряла в Латвии работу.

«Поскольку у нее еще был долг, то есть кредит, нужно было выплачивать его как-то. И она нашла по интернету работу в Ирландии. Какой-то индийский ресторан. Видимо, было просто объявление, что предлагается работа в Ирландии. Был [указан] телефон, она по нему позвонила и встретилась с человеком, который объяснил, в чем заключается ее работа, что работа хорошая, что люди там — те, которых он уже знает, и что никакого риска нет.

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Ну, это все на словах. Она уехала в Ирландию со своей подругой, потому что у него было якобы два места в этом индийском ресторане. Потом она позвонила и сказала, что все хорошо, что их в аэропорту встретили и отвезли сразу на место жительства. Выделили по комнате обеим, в разных местах, правда — потому что у подруги работа была в другом подобном ресторане с другим хозяином, тоже индусом.

По началу девочки были довольны. Зарабатывали они там хорошо, раза в три больше, чем зарабатывали бы в Латвии.

Они ничего особенного не умели, это была кухонная работа — помощницы повара», — поясняет Валентина. Спустя какое-то время владельцы ресторана попросили обеих девушек встретиться с ними для разговора.

«Они предложили им обеим вступить с ними в фиктивный брак, объяснив, что это очень выгодно обеим сторонам. Потому что у девочек будут деньги, а их «мужья» получат постоянное место жительства в Ирландии. Потому что девочки — гражданки Латвии, то есть евросоюзовские. Ну, они заключили эти браки.

Девочки согласились, потому что они не видели в этом ничего особенного», — говорит Валентина.

Размер суммы девушки раскрывать не стали.

«Когда [дочь] уже вернулась в Латвию (подруга до сих пор в Ирландии), она сказала, что сумма была значительная. Но не назвала ее. Я просто увидела по вещам — у нее появились дорогие украшения. И потом регулярно он ей высылал какую-то сумму денег», — рассказывает мать девушки.

Из Ирландии ее дочь уехала примерно через полгода после заключения фиктивного брака, почувствовав неладное. «Предполагалось, что брак будет фиктивный,

а он стал ее домогаться буквально. Обещал отвезти ее в Индию к маме.

И уже даже сделали они визу в Индию. Визу она делала в Латвии, а лететь они должны были из Ирландии, то есть она должна была вернуться. Но телефонные разговоры ее насторожили. Она перестала, видимо, доверять человеку — пошла какая-то площадная брань, он стал ее в чем-то обвинять, хотя не в чем было. И поэтому ее что-то насторожила, она не поехала в Индию, не вернулась назад в Ирландию. Была, в общем-то, полном шоке, со мной не делилась.

Она же подписала какой-то документ там, в Ирландии. Как жена хозяина она несла ответственность наравне с ним за фирму. Если бы фирма прогорела, ей бы пришлось искать огромную сумму денег.

Вот это была глупость этих девочек.

Кончилось тем, что у нее наступила истерика и она все мне рассказала», — вспоминает Валентина.

Вскоре дочь прекратила всякое общение с «мужем», звонки были заблокированы. Всему этому предшествовали угрозы — ведь заключив брак с владельцем ресторана и подписав некоторые документы,

рижанка фактически несла материальную ответственность за «семейный бизнес».

«Были угрозы, что он ее посадит в тюрьму, если она не вернется. Потому что все-таки подпись ее стоит на документах фирмы. Но совершенно очевидно одно:

если бы у наших детей была работа дома, в Латвии, то никто бы ни в какую Ирландии, ни в какую Великобританию не уезжал.

Где такие же случаи, потому что уезжали дети моих друзей, и история была подобная. Как будто сговорились наших детей отлавливать, заставлять вступать в такие вот браки. Потому что дети, в общем-то, настрадались дома. Ведь все они были уволены с работы. Не за то, что они плохо работали, а потому что закрывались фирмы, началось это кризисное время», — заключила Валентина.

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