«Я тебя очень люблю, зайчик! Возвращайся!». Мама обратилась к пропавшему Ване

«Ванечка, пожалуйста, иди домой! Мама тебя ждет! Я тебя очень люблю, зайчик! Возвращайся!» - обратилась мама пропавшего 1 июля Ивана Зоя.

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Она рассказала, что в последний раз видела Ивана в пятницу вечером, когда он пошел спать. А в субботу, якобы, знакомый позвал мальчика в религиозный центр в Лиепае, мальчик хотел пойти, но мама сказала, что в выходные дни этот центр не работает.

Мальчик, с которым Иван ушел, зафиксирован на камерах видеонаблюдения в одном из магазинов Каросты. Видны оба - они рассматривают товары на полках. Однако знакомый Ивана отрицает, что был с мальчиком - как в кругу своей семьи, так и полиции.

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В свою очередь мама Зоя считает, что ребенок заперт в квартире или увезен из страны. "Он не может сидеть на одном месте все время" - говорит она. - Конечно, он может и в чужую машину сесть, может быть увезен и за Лиепаю"

Кроме того, она рассказала, что мальчику нравилось ходить на море, дорогу туда он знал отлично. Она не исключает, что в субботу он отправился именно туда.

Женщина отрицает информацию, что мальчик страдал от насилия, а синяк получил упав с кровати.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Вчера полиция распространила фото - кадр записи камеры видеонаблюдения - Ваня стоит на остановке общественного транспорта в Лиепае.

Фото: Valsts policija

В свою очередь, Госполиция указала, что приостановила поиски с добровольцами, поблагодарила волонтеров за помощь и ценный вклад. Проанализировав ситуацию, дальше будет действовать уже своими полицейскими методами.

ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на «молнии».

Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

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