Шадурскис: роль латышского языка в сфере образования необходимо усилить

Он подчеркнул, что система образования является основой для интеграции общества. «Роль латышского языка в сфере всеобщего образования должна быть усилена, мы выполнили всю необходимую работу, и теперь нужно принять ответственные решения», - сказал Шадурскис.

Завтра, 6 октября, в 14.00 в Министерстве образования и науки (МОН) состоится пресс-конференция, на которой министр и представители ведомства расскажут о проделанной в образовании работе в контексте общественной интеграции и повышении роли государственного языка в школах.

В пресс-конференции примут участие Шадурскис, заместитель государственного секретаря МОН Гунта Арая и руководитель Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс.