Смотри, что придумали власти для Риги к 2030 году

Рижская дума подготовила Генеральный план развития столицы Латвии до 2030 года. Данный план обсуждаем - каждый рижанин может повлиять на то, как через 12 лет будет выглядеть наш город. Хоть общественное обсуждение проекта и началось сегодня, 9 января, главное собрание, в ходе которого (теоретически) можно высказать свои «за» и «против», состоится 23 января. Если вы не планируете влиять на развитие города, то, наверное, потом и не стоит ныть о том, что в столица меняется не так, как вам бы хотелось!

Известно, что работа над Генеральный планом началась в 2012 году. В ходе его разработки были подготовлены тематические планировки. В их числе - развитие жилищной застройки, транспорта и территорий, необходимых для обеспечения функций государства, самоуправлений и предпринимательской деятельности.

Генеральный план также включает в себя стратегию развития Рижского свободного порта, водоемов и набережной, структуру насаждений и публичного пространства, развитие культурно-исторических территорий Риги, планирование ландшафта и т.д.

Так, прочитав сжатое изложение стратегии развития, Русский TVNET заключил, что в 2030 году Рига должна стать:

компактной, экономной по отношению к ресурсам;

мультикультуральной и толерантной;

«дружелюбной» для велосипедистов, пешеходов и общественного транспорта;

FOTO: Rīgas dome

На данной карте синими штрихами отмечена зона пониженной скорости, синим отмечены парковки, салатовым цветом отмечены функционирующие велодорожки, желтым - запланированные. Фиолетовая линия иллюстрирует колею Rail Baltica.

с современным, ориентированным на горожан, управлением;

сотрудничающей в рамках агломерации;

с доступным жильем в хорошем состоянии;

FOTO: Rīgas dome

Как следует из этой карты, новая застройка планируется на Румбуле, в Межапарке, Чекуркалнсе, районе Клейсти, в Зиепниеккалнсе (на карте отмечены оранжевым цветом).

с творческими горожанами и развитой культурной средой

FOTO: Rīgas dome

FOTO: Rīgas dome

Город должен быть не только удобным, но и привлекательным. На данной карте изображены магистрали, улицы и застройки, на основании структуры которых расставлены «потенциальные акценты города».

зелёной, с чистыми водоёмами

с продуманной индустриальной политикой

FOTO: Rīgas dome

На данной карте фиолетовым цветом отмечены наиболее значимые территории, на которых планируется развивать промышленность.

с успешно функционирующим и «дружелюбным» для окружающей среды портом.

Если рассказывать подробней, то, например, для превращения столицы в «дружелюбный для велосипедистов, пешеходов и общественного транспорта город»

представители думы планируют создать стоянки для велосипедов и улучшить инфраструктуру для «двухколесных коней». Для того, чтобы «разгрузить» дворы многоквартирных домов, большинство из которых сегодня заставлены автомобилями, планируется создать новые парковки на территориях, принадлежащих самоуправлению.

Депутаты Рижской думы приняли решение о передаче редакции нового Генерального плана развития Риги до 2030 года на общественное обсуждение, которое началось 9 января 2018 года и продлится до 8 февраля 2018 года.

Собрание, на котором состоится обсуждение редакции Генерального плана развития Риги и отчета о влиянии на окружающую среду, состоится в зале заседаний Рижской думы в 17 часов вечера 23 января 2018 года.

С полным списком запланированных дел, выполнение которых, наверняка, сделает из Риги более привлекательный для жизни и работы город, можно ознакомиться по данной ссылке:

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Кстати, там же до 8 февраля 2018 года можно подавать свои письменные предложения о редакции Генерального плана развития Риги до 2030 года и отчете о влиянии на окружающую среду.

У тех, кому делиться идеями в электронном формате неудобно, есть возможность отправить свои соображения Департаменту городского развития Рижской думы по почте (адрес: ул.Амату, 4, Рига, LV-1050) или высказать лично, наведавшись в любой центр приема посетителей Рижской думы.