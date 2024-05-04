Париж-1924: как французская столица изменила Олимпийские игры

Абрахамс одержал первую победу, взяв золото в финале на 100 м за 10,6 секунды. Абрахамс также помог Великобритании завоевать серебро в эстафете 4×100 метров.

Получив две олимпийские медали на Играх 1924 года, Абрахамс был вынужден уйти из спорта через год, когда сломал ногу. Позже он занялся журналистикой и стал комментатором Олимпийских игр в радиоэфире Би-би-си Фото: Getty Images

Набожный Лидделл, отказавшийся бежать стометровку по религиозным соображениям (забег проходил в воскресенье, день отдыха и молитв), стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 метров, пробежав их за 47,6 секунды.

Фильм «Огненные колесницы» был удостоен «Оскара» в четырех номинациях, в том числе в категориях «лучший фильм» и «лучшая оригинальная музыка».

Британец Эрик Лидделл на пути к победе в финале олимпийского турнира по бегу на 400 метров Фото: Getty Images

Летающие финны

Спринтеры Абрахамс и Лидделл были, конечно, не единственными двумя легкоатлетами, отличившимися в Париже.

Еще две легенды парижской Олимпиады столетней давности — финские спринтеры Пааво Нурми и Вилле Ритола.

Первый приехал на Игры уже в статусе трехкратного олимпийского чемпиона: за четыре года до этого в Антверпене он взял «золото» в трех беговых дисциплинах. В Париже он поднимался на верхнюю ступень пьедестала целых пять раз.

Нурми завоевал золото и установил олимпийские рекорды в беге на 1500 м (3:53,6) и (менее чем через два часа) в беге на 5000 м (14:31,2).

Финская сборная по легкой атлетике 1924 года: справа — Пааво Нурми, рядом с ним стоит Вилле Ритола Фото: Getty Images

Самым тяжелым стал забег на 3 км. День соревнований был очень жарким, воздух прогрелся до 45 градусов, из-за чего больше половины атлетов (23 из 38) даже не вышли на старт.