«Чувствую себя униженной! Разве евромонеты - не деньги?»

«Рассчиталась в магазине «Rimi» монетами в 10, 20 и 50 центов на общую сумму 18 евро. Кассир была очень недовольна, зла и чувствовала себя униженной. Но разве монеты - не деньги? Вы скажете - нужно идти в банк менять? Мы пытались делать и так, но там за монеты на 21 евро взяли комиссию 7,13 евро!» Такую запись можно найти на портале «Sūdzības.lv». Портал TVNET заинтересовался, есть ли в магазинах «Rimi» ограничения по расчету наличными деньгами, и возможно ли обменять накопленные в «свинье» монеты без комиссионной платы.

«Сегодня закупалась в магазине «Rimi» торгового центра «Mols» и вышла из этого магазина с испорченным настроением и негативными эмоциями. Разве так должно быть после магазина, в котором я закупаюсь регулярно и вся наша семья оставляет там деньги? Проблема в том, что до зарплаты у нас с дочерью не осталось денег, поэтому открыли копилку, где были монеты в 10, 20 и 50 центов на общую сумму 18 евро, которыми в кассе я и рассчиталась за продукты», - сказано в жалобе.

«Кассир была очень недовольна, зла, вынудила почувствовать меня униженной и незначительной. Но разве монеты - это не деньги? Вы скажете - нужно было идти в банк менять? Мы и так пробовали делать, там за монеты на 21 евро взяли комиссию 7,13 евро!» - продолжает автор записи на «Sūdzības.lv».

Представитель департамента по маркетингу и общественным отношениям Даце Прейса порталу TVNET подтвердила, что никаких ограничений по расчету наличными деньгами в магазинах нет.

В свою очередь пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс портал проинформировал, что

накопленные в «свинье» монеты можно обменять без комиссионной платы. Максимальное число монет за один раз - 1000 штук.

Этот лимит предусмотрен, чтобы избежать случаев, когда монеты бесплатно хотят поменять торговцы, которые должны получать эту услугу в коммерческих банках.

Кроме того, если среди накопленных монет найдутся латы, их тоже можно поменять на евро.

Поменять возможно и порванные, а также поврежденные другим способом банкноты. Силакалнс напоминает, что самодеятельностью заниматься не стоит и не надо пытаться их скеить. Единственное правило - как минимум половина банкноты должна быть целой. Однако бывали случаи, когда дети, играясь, разрывали банкноты как пазлы, - деньги меняли и тогда. Монеты можно поменять в кассах Банка Латвии в Риге, на ул. Валдемара, 1b, а также в Лиепае по адресу ул. Театра, 3.

Регула Совета Европы предусматривает, что у банкнот и монет евро - статус законного платежного средства. Банкноты и монеты евро должны принимать как платежное средство в розничных сделках.

Отказаться делать это можно только в связи с причинами, связанными с «принципом доверия» (к примеру, у розничного торговца нет мелочи для выдачи или номинальная стоимость банкнот не сравнима с суммой, полагающейся кредиторам).

При этом в 11 пункте регулы сказано, что не одно лицо, за исключением эмиссионных учреждений, не должно в обязательном порядке за отдельный платеж принимать более 50 монет.

«Однако, несмотря на то, что устанавливают правовые акты, мы призываем относиться друг к другу с пониманием, к примеру, не пытаться рассчитаться банкнотой в 50 евро у водителя общественного транспорта или покупать монетами в 1 и 2 цента телевизор. Поэтому и существует Банк Латвии, чтобы удобно и без комиссии поменять номиналы», - отменил Силакалнс.