Двухлетний малыш, пропавший в январе из своего двора в доме под Паневежисом, найден

2-летний малыш, пропавший 2 месяца назад из своего двора в сельском доме под Паневежисом, найден.

К сожалению, без признаков жизни... Этот факт подтвердила и полиция Литвы, сообщает организация bezvests.lv.

Мальчик найден в 10 километрах от дома, в реке Невежис, которая протекает в нескольких десятках метров от двора семьи малыша.

Литовские порталы сообщают эту печальную новость со ссылкой на начальника следственного управления по уголовным делам полиции города Паневежис Орландаса Буткуса, который сказал: «Ребёнок, которому было неполных два года, найден в реке Невежис.

Тело опознано. Тело ребёнка без видимых следов насилия, одежда была в порядке

. В том месте сейчас глубина реки составляет полтора метра. Тело зацепилось за камень. В день, когда мальчик пропал, вода в том месте была в два раза выше, глубина реки составляла около четырёх метров».

Он поблагодарил всех, кто участвовал в поисках ребёнка.

«Хочу поблагодарить людей, которые искали этого мальчика. Благодарю сотрудников пожарно-спасательной службы, охранных служб, военных. Поиск осложняла внезапно поднявшаяся и мутная вода, а также то, что реку сковало льдом», - сказал Буткус.

По словам полицейского начальника, следствие установит, было ли применено в отношении ребёнка физическое насилие. По этой причине досудебное расследование о пропаже малыша переквалифицировано в расследование причин смерти.

Поиски ребенка также вели добровольцы и сотрудники оперативных служб, но тогда тело никому не удалось найти. Причина, по словам должностного лица, обледенение берегов реки: в итоге было трудно обыскать всю многокилометровую реку.

Сообщение о найденyом теле получено в пятницу, 30 марта 2018 года, после пятнадцати часов.

О страшной находке сообщил рыбак. Он увидел в реке неопознанный объект, который ему показался маленьким тельцем. Он сразу же сообщил в полицию.

На место происшествия были высланы экипажи полицейских и пожарных.

Пожарные нашли тело ребёнка на поверхности воды на расстоянии примерно в метре от берега.

По словам Р. Галкаускене, родители ребенка, пропавшего в январе, о находке узнали сразу. Им моментально сообщили.

Тело найдено на расстоянии около десяти километров от дома пропавшего ребенка.

Староста Миежиского старостства Альбинас Яцявичус говорит, что сейчас родителям ребёнка помогает работник социальной службы. Сегодня утром с отцом ребёнка разговаривал и сам Альбинас

По словам старосты, родители ребёнка каждую неделю ходили к псиихологам. Они все понимали, и адекватно оценивали ситуацию:

«Была только кровоточащая рана, что тельце ещё не найдено. Сейчас похоронят, но экспертиза будет только после праздников. Они смирились, но сейчас придется все снова пережить», - сказал староста.

Ребёнок пропал два месяца назад.

История началась в среду, 31 января 2018 года. Вторую половину того дня семья проводила дома – мама с ребёнком была в комнате, а папа во дворе собственного дома рубил дрова. Вскоре ребёнок вышел к папе. Однако мама даже не подозревала, что это обернется трагедией.

Через некоторое время, по словам мамы малыша, с улицы вернулся и папа ребёнка. Поняв, что ни отец, ни сама она не видела малыша, выходящего на улицу, родители стали прочесывать двор и поля вокруг дома. Вскоре были подняты на ноги и спецслужбы.

Самые большие опасения вызывала река Невежис, протекающая рядом с домом . Малыш ещё не умел плавать, и посему были опасения, что он упал в ледяную воду и утонул.

Через несколько часов окрестности дома, в котором жила семья, уже обыскивали не только полиция, кинологи с собаками, пожарные и спасатели, но и небезразличные к людской трагедии добровольцы. В первую ночь службы искали ребёнка до глубокой ночи, а добровольцы до утра.

Наутро поиски продолжились, на месте происшествия приехали журналисты и небезразличные к трагедии граждане. Некоторые добровольцы приехали даже с работы в обеденный перерыв.

В тот день около тридцати неравнодушных земляков мальчика вместе с сотрудниками полиции, водолазами и кинологами с собаками также искали малыша до утра.

Вскоре искать мальчика приехали добровольцы и из других городов - Вильнюса, Каунаса, Клайпеды,находящихся на большом расстоянии от деревни Кунцягаляй.

Приезжали искать малыша и добровольцы BEZVESTS.LV из Латвии со специальной аппаратурой для поисков под водой и кинологом с собакой.

8 февраля, в четверг, спустя неделю и один день после исчезновения мальчика, полиция сообщила что останавливает интенсивные поиски ребёнка.

«На какое-то время активные поиски останавливаем. Досудебное расследование начато. В досудебном расследовании собирается вся информация полученная от общества и социальных сетей. Полученная информация анализируется, собирается, проверяются всевозможные версии, тело пока не найдено", - сказал начальник следственного управления по уголовным делам полиции города Паневежис – Орландас Буткус.

За день до остановки интенсивных поисков полиция дождалась помощи от латвийских добровольцев, которые с помощью современной техники поиска в воде искали ребёнка в реке Невежис.