На границе с Белоруссией закроют контрольный пункт «Силене»

В конце апреля - 24, 25 и 26 апреля - не будет возможности пересечь латвийско-белорусскую границу через таможенный контрольный пункт «Силене», сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Службу госдоходов (СГД).

Служба информирует, что с 4 часов 24 апреля по конец 26 апреля на белорусском таможенном контрольном пункте (ТКП) «Урбаны» запланированы реконструкционные работы, из-за которых будет полностью закрыто движение транспортных средств. Это означает, что движение транспорта будет закрыто и с латвийской стороны - на ТКП «Силене».

В упомянутый период маршруты просят планировать через ТКП «Патерниеки».