Посмотрите, что творится в поликлинике сегодня: Сумасшествие!

В пятницу, 15 июня, без особой нужды лучше не ходить в поликлиники, там с раннего утра царит сумасшествие. Люди, преимущественно пожилого возраста, стоят в очереди в регистратуру от 40 минут до двух часов, а все потому, что началась запись к специалистам на следующий месяц.

Русский TVNET заглянул в поликлинику «Плявниеки» в одноименном рижском районе.

Толпа народа была видна со входа. Запись в медучреждении ведут на трех этажах - первом, третьем и пятом, но те, кто этого не знает, по привычки идут в регистратуру на первом этаже.

Эмоции и напряжение зашкаливают.

Отстояв сорок минут многие не выдерживают и уходят надеясь, что смогут по телефону записаться к нужному специалисту.

Но, если в простые дни дозвониться до поликлиники фактически нереально, то в день X телефонная линия не справляется со шквалом звонков и единственно верный вариант - эт оножками дойти до поликлиники и, если хватит терпения, записаться к врачу.

FOTO: Русский TVNET

«Я отстояла 40 минут и пошла на прием к врачу без карточки», - рассказала Мария, которая второй раз за день встала в очередь в регистратуру.

Но, оказывается таких, как Мария, то есть если сегодня у вас есть запись на прием, должны обслужить без очереди. Но, обслуживает тот же самый регистратор, который ведет запись на месяц вперед к специалистам. И получается, что стоять нужно по любому.

«На пятом этаже очередей нет», - радостную новость пациентам сообщила женщина, которая спустилась на третий этаж.

«Я с двумя палочками не могу бегать по этажам, пускай идут те, кто помоложе», - свое место уступила пожилая женщина.

Пациенты возмущаются, врачи не довольны, что их работу тормозят очереди в регистратуре, но каждый месяц происходит одно и тоже.