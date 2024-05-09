ЦСУ обнародовал новые данные о рынке труда в Латвии

В апреле в Латвии было 47,8 тыс. безработных, что на 2,8 тыс. меньше марта (50,7 тыс.).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце апреля по-прежнему был в Рижском регионе - 4% экономически активного населения (-0,2 процентных пункта), а самая высокая безработица сохранялась в Латгале - 11,3% (-0,5 процентных пункта).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в апреле составил 5,2% (-0,4 процентных пункта), в Земгале - 5,2% (-0,5 процентного пункта), в Видземе - 5,6% (-0,6 процентного пункта).

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% экономически активного населения.

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