«Очень удобно очернять покойника!»: коллеги убитого Бункуса впервые выступили с заявлением

«Последние недели мы провели словно в кошмаре. Пули киллеров прервали жизнь нашего коллеги Мартиньша Бункуса. СМИ проявили интерес поговорить с нами, но тяжесть произошедшего не позволяла собрать мысли в кучу», - сказано в распространенном коллегами Бункуса заявлении.

Коллеги Бункуса рассказали, что бюро убитого продолжит работу и они не поскупятся на силы и средства, чтобы раскрыть убийство бывшего руководителя бюро.

«Совет Европейского общества адвокатов и юристов высказал свое возмущение министру юстиции об убийстве коллеги. В то же время, несмотря на трагический для нас период,

нашлись подлые политики, которые тут же после смерти попробовали капитализировать трагедию в собственных интересах или в интересах заказчиков, подняться и сделать карьеру за счет убийства человека.

Мартиньш себя защитить уже не может. Очень жалко выглядят те политики, которые так смело и отчаянно бросились в борьбу с покойным».

Например,

кто именно попросил К.Сержантса выступить со своим coming out, мол, Мартиньш пробовал повлиять на его решение?

Почему Сержантс немедленно не обратился в KNAB? Такой разговор, если К.Сержантс своевременно не обратился в правоохранительные органы, не делает ему чести, особенно, если он это вдруг вспоминает после того, как собеседник был застрелен и уже не может ни подтвердить, ни отрицать, ни интерпретировать наличие этого разговора. Очевидно был кто-то, у кого есть возможность заставить Сержантса говорить вопреки интересам самого Сержантса как политика.

С сенсационным заявлением выступил и бывший администратор неплатежеспособности А.Гобземс - на последних местах в очереди администраторов неплатежеспособности один за другим были представители бюро Бункуса. Пусть он нам пояснит, как кто-то конкретно может повлиять на этот порядок и что это дает, если раз в квартал очередь перемешивается? Какие именно у администраторов есть возможности повлиять на очередь?

Совсем недавнее "хождение по трупу" на пути к посту премьера от Гобземса мы даже и комментировать не будем! Пусть его цинизм останется на его совести", - заявили бывшие коллеги Бункуса.

В заявлении коллег Бункус охарактеризован как знающий, упорный и принципиальный адвокат, который был неудобным оппонентом и именно это могло стать основанием для очернения, которое сейчас началось, а именно «смерть Мартиньша заставила заказчиков черной кампании активизироваться».

Коллеги Бункуса отметили, что есть еще множество неотвеченных вопросов: «А что будет, если окажется, что политическую кампанию Гобземса финансирует некий ликвидируемый банк? Кто стоит за массово и хорошо организованной кампанией в СМИ, чтобы ни в коем случае не допустить вынужденную ликвидацию банка?»

«Мы доверяем работе правоохранительных органов и верим, что виновные будут наказаны», - закончили коллеги, выразив надежду, что светлая память Бункуса не будет осквернена.