Депутат Сейма Лолита Чигане также вышла из партии «Движение «За!«». Пока она не решила, будет ли участвовать в выборах в Сейм.

Чигане сообщила о своем решении и в социальных сетях. Она связывает его с тем, что на съезде "Движения "За!"" было принято решение о создании предвыборного объединения с партией "Для развития Латвии", которое не является новым игроком в латвийской политике. "У партии "Для развития Латвии" проторены тропы в СМИ, много денег. Это, конечно, решает проблемы "Движения "За!"" с узнаваемостью, но это будет уже другое "Движение "За!"", - сказала Чигане.

Ранее из партии вышел один из основателей и член правления «Движения «За!«» Инт Далдерис.