Латвию посетит президент Польши

26-28 июня в Латвии с официальным визитом будет находиться президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента Латвии.

Визит посвящен столетию Латвии и должен способствовать укреплению двусторонних отношений. Особенно важны региональное сотрудничество в сфере безопасности, транспорта и энергетики, а также вопросы многолетнего бюджета ЕС.

В среду, 27 июня, Анджей Дуда с супругой встретятся с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и Иветой Вейоне, возложат цветы к памятнику Свободы. Также президент Польши подарит книгу для Народной книжной полки.

28 июня предусмотрено посещение Адажской военной базы и встреча Дуды с военнослужащими польского контингента. Визит продолжится в Даугавпилсе.