В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

В немецком порту Бремерхафен идет разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США. Первые танки сошли на берег в немецком Бремерхафене.

В немецком городе Бремерхафене в пятницу, 6 января, началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши.

По данным бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов общей длиной 14 километров.

Фото: AFP/LETA

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В ближайшие дни военная техника будет транспортирована железной дорогой из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

По данным Deutsche Welle, для этого бундесверу потребуется свыше 900 вагонов и платформ.

Транспортное судно под названием «Resolve» («Решимость») пришвартовалось в немецком порту еще 4 января. Суда «Freedom» («Свобода») и «Endurance» («Стойкость») должны достичь берегов Германии не позднее 8 января. Основную часть из более чем 4000 военнослужащих бригадной группы доставят самолетами в Польшу, где и будет находиться их штаб-квартира.

Фото: AFP/LETA

Озабоченность российской угрозой

Новость о том, что Вашингтон планирует разместить в Восточной Европе бронетанковую бригадную группу, появилась в конце апреля 2016 года. Расширение военного контингента в этом регионе стало ответом на обеспокоенность европейскими союзниками США по НАТО «агрессивным курсом» России.

Группу разобьют на небольшие подразделения, которые затем будут в порядке ротации размещены в разных странах: ожидается, что в первую очередь их могут принять Румыния, Болгария и Литва. О точных местах дислокации Пентагон не сообщает.

Фото: AFP/LETA

Планы США вызвали резкую реакцию Кремля. Решение Пентагона дислоцировать в Восточной Европе бронетанковую бригаду «дополнительно осложнит без того непростые отношения» России с НАТО, заявил DW постпред РФ при НАТО Александр Грушко. Он охарактеризовал намерения военного руководства США как «очередной шаг, закрепляющий переход НАТО на конфронтационные схемы безопасности».

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