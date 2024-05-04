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Тепло и солнце: в праздничную субботу выдастся отличная погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаг Латвии.
Флаг Латвии. Фото: Zane Bitere

В день государственного праздника в Латвии, 4 мая, будет преобладать теплая и солнечная погода без осадков, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Хотя солнце временами будут закрывать облака, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

На побережье Рижского залива будет немного прохладнее - +13...+18 градусов.

В Риге будет преимущественно солнечно и сухо, во второй половине дня усилится облачность.

Температура воздуха в столице составит +20...+22 градуса.

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