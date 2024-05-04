Тепло и солнце: в праздничную субботу выдастся отличная погода

Хотя солнце временами будут закрывать облака, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

На побережье Рижского залива будет немного прохладнее - +13...+18 градусов.

В Риге будет преимущественно солнечно и сухо, во второй половине дня усилится облачность.

Температура воздуха в столице составит +20...+22 градуса.

Галерея: Празднование 4 мая 2018 года на Кипсале

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