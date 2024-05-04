Тепло и солнце: в праздничную субботу выдастся отличная погода

В день государственного праздника в Латвии, 4 мая, будет преобладать теплая и солнечная погода без осадков, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Хотя солнце временами будут закрывать облака, воздух прогреется до +18...+23 градусов.
На побережье Рижского залива будет немного прохладнее - +13...+18 градусов.
В Риге будет преимущественно солнечно и сухо, во второй половине дня усилится облачность.
Температура воздуха в столице составит +20...+22 градуса.
Галерея: Празднование 4 мая 2018 года на Кипсале
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