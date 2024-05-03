Главное за 3 мая Подготовка к 4 мая, задержание за цветы у памятника и наказание Шойгу

Пятница, 3 мая, подходит к концу - последний рабочий день перед трехдневными выходными. Готовы ли вы к праздникам? Если нет, то расписание мероприятий (а также самые важные новости) можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Рига отметит годовщину восстановления независимости Латвии обширной культурной программой, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Полиция в Резекне задержала мужчину 1976 года рождения, который в целях прославления войны настойчиво клал гвоздики на место снесенного памятника воинам советской армии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Несколько детей в Огре активно работали в самостоятельно созданном небольшом магазине - сарае, расположенном рядом с парковкой. Магазин быстро завоевал широкую популярность как среди жителей, так и в различных социальных сетях. Открытый магазин также пользовался популярностью, и многие приходили туда, чтобы поддержать детей. Однако в конце апреля в TikTok распространилась информация о том, что в магазин приехали и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), и муниципальная полиция, и ребятам пришлось закрыть свой магазин. Что об этом говорят в государственных инстанциях?
В этом месяце Евросоюзу предстоит решить, запрещать ли в Россию поставки марганцевой руды, которая может быть использована для производства оружия. В преддверии этого решения Re:Baltica показывает, кто в Латвии пострадает больше всего, сколько это будет стоить и какую роль сыграли в этом бизнесе государственные компании.
В Латвии наименьшая конкуренция между сетями магазинов в странах Балтии и самая большая разница в ценах между магазинами, рассказала в интервью агентству LETA руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Института сельскохозяйственных ресурсов и экономики (AREI) Ингуна Гулбе.
Игорь из Риги с юности нуждался в посещении отоларинголога. В прошлом году мужчина обратился к врачу в Рижскую 1-ю больницу, сообщает программа Bez Tabu.
С 13 мая в Риге планируется внести изменения в 60-й автобусный маршрут, продлив его до пересечения улиц Латгалес и Прушу, сообщает Rīgas satiksme.
Когда везешь из Латвии конфеты иностранным друзьям, следует быть внимательным и ознакомиться с законодательством страны, так как за три конфеты латвийского производства можно получить реальный тюремный срок, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Андрис доверил продажу своего BMW X6 дилеру подержанных автомобилей SIA VAG GROUP, которому принадлежит площадка Auto Ādaži. Хотя дилер давно продал машину, обещанную сумму Андрис не получал месяцами, рассказывает программа Bez Tabu.
За рубежом:
Следователи полагают, что Крымский мост был взорван осенью 2022 года Службой безопасности Украины. Крымский мост был взорван самодельным взрывным устройством, в основу которого легло твердое ракетное топливо, спрятанное в рулонах полиэтиленовой пленки, сообщили российское издание "Коммерсант" и украинский портал УНИАН со ссылкой на материалы расследования.
По мнению исследователей Института изучения войны США (ISW), российский диктатор Владимир Путин наказывает министра обороны Сергея Шойгу за неспособность достичь военных целей Кремля.
Президент Франции подтвердил прежнюю позицию, заявив, что он не исключает ничего, чтобы не допустить победы России. В интервью The Economist Макрон разъяснил, в каком случае он будет готов отправить войска в Украину.
Новое исследование ученых смогло наконец объяснить истинную причину, по которой произошел смертоносный взрыв подводной лодки "Титан", утверждают зарубежные СМИ.
Профессор Университета Южной Флориды и командующий ВМС США в отставке Джо Дитури провел под водой 100 дней, сообщает развлекательное издание LAD Bible.
Интересное чтиво:
С публикацией годовой декларации министра обороны Андриса Спрудса в базе данных Службы госдоходов обществу теперь доступны декларации всех членов правительства за прошлый год, за исключением Байбы Браже, которая только недавно стала министром иностранных дел. TVNET+ заглянул в них и нашел несколько интересных фактов.
В субботу, 27 апреля, в офисе общественной организации New East в Даугавпилсе состоялась встреча участников и читателей проекта "Мы здесь", который был реализован порталами Chayka.lv и RUS TVNET.
Недавно украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) вернулась из США, Австралии и Новой Зеландии, где выступала в рамках гастрольного тура, и объявила о большом сольном концерте в Юрмале.
Латвийская компания Oruga создала вездеход для езды в условиях сложного бездорожья. Oruga Unitrack, оснащенная тремя большими пневматическими шинами и уникальной системой monotrack, мощным электродвигателем и большой аккумуляторной батареей, обеспечивает работоспособность машины даже в самых сложных условиях, сообщает New Atlas.
В сентябре 2023 года москвич Андрей, отбывавший в одной из владимирских колоний наказание за наркоторговлю, завербовался в российскую армию. В зоне боевых действий, в Луганской области, он провел месяц. Заработав на передовой две контузии и пневмонию, бывший заключенный сумел сбежать из госпиталя и с помощью проекта «Идите лесом» перебраться во Францию, где встретился с журналистами Русской службы Би-би-си и рассказал о том, как воюют отряды «Шторм V» и зачем зэки отправляются на войну.
На протяжении последнего года дипломатические усилия Киева сконцентрированы на реализации "формулы мира Зеленского". Украинский президент не раз повторял, что только реализация всех ее десяти пунктов способна принести в его страну справедливый мир, а другие мирные планы Киев наотрез отказывается обсуждать.
Жена голкипера сборной Украины и мадридского "Реала" Андрея Лунина посещает практически все матчи своего супруга, который совсем недавно вывел испанский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.
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