Главное за 3 мая Подготовка к 4 мая, задержание за цветы у памятника и наказание Шойгу

Президент Франции подтвердил прежнюю позицию, заявив, что он не исключает ничего, чтобы не допустить победы России. В интервью The Economist Макрон разъяснил, в каком случае он будет готов отправить войска в Украину.

Новое исследование ученых смогло наконец объяснить истинную причину, по которой произошел смертоносный взрыв подводной лодки "Титан", утверждают зарубежные СМИ.

Профессор Университета Южной Флориды и командующий ВМС США в отставке Джо Дитури провел под водой 100 дней, сообщает развлекательное издание LAD Bible.

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С публикацией годовой декларации министра обороны Андриса Спрудса в базе данных Службы госдоходов обществу теперь доступны декларации всех членов правительства за прошлый год, за исключением Байбы Браже, которая только недавно стала министром иностранных дел. TVNET+ заглянул в них и нашел несколько интересных фактов.

В субботу, 27 апреля, в офисе общественной организации New East в Даугавпилсе состоялась встреча участников и читателей проекта "Мы здесь", который был реализован порталами Chayka.lv и RUS TVNET.

Недавно украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) вернулась из США, Австралии и Новой Зеландии, где выступала в рамках гастрольного тура, и объявила о большом сольном концерте в Юрмале.