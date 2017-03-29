Меркель назвала условие своей отставки

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку, если почувствует «деформацию личности», передает Die Welt.

«Это интересный вопрос. Когда я приду к понимаю, что есть постоянная личностная деформация», - сказала Меркель.

Она отметила, что каждый политик должен постоянно себя спрашивать: «Как долго я могу идти на компромисс?».

Реклама

«Давайте оставим этот вопрос, я же пока не ушла в отставку», - добавила канцлер.

В прошлом году сообщалось, что отставку Меркель поддерживают 40 процентов немцев из-за кризиса с беженцами, а в позапрошлом году рейтинг Меркель упал до четырехлетнего минимума.

Еще по этой теме