Воспитательница выложила фото ребенка с заклеенным ртом: «Ибо нефиг меня выводить!»

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Иркутская полиция проводит проверку в связи с обнаружением в соцсетях фотографии ребенка с заклеенным скотчем ртом. Скандальное фото выложила в соцсети «ВКонтакте» воспитательница детского сада N71 города Ангарска, 17 мая его заметили участники сообщества «Подслушано Ангарск» «ВКонтакте». В дошкольном учреждении заявили, что воспитательница уже уволена. Сама она объясняет свой поступок игрой.

Фотография мальчика с заклеенным ртом появилась на странице Александры Верхотуровой с подписью: «Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя». Пользователи сообщества раскритиковали молодую женщину. Пост со скриншотами набрал более 200 комментариев.

Сама Верхотурова пояснила: «Ребят, о прошлом посте: не беспокойтесь, я насильно никому рот не заклеивала скотчем) мы с детьми разговаривали на тему, что нужно себя хорошо вести) иначе, заклею рот скотчем (после чего я показала на себе, как это будет). Дети посмеялись, и решили попробовать. После чего все вместе смеялись и фотографировались) Ребенка никто не наказывал, не переживайте)». (Орфография и пунктуация автора) В настоящее время аккаунты в соцсетях удалены.

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Фото: скриншот

На обсуждение инцидента обратили внимание в правоохранительных органов.

«Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних мониторили интернет и обратили внимание на фотографию ребенка, у которого заклеен рот скотчем. Сопоставив изображение, они поняли, что оно было сделано в детском саду, установили автора. Она пояснила, что работает в детском саду, и представила свою версию, что фото было сделано в форме игры», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления МВД по Иркутской области.

Сейчас полицейские выясняют, что на самом деле произошло и был ли этот случай единственным. Жалоб и заявлений со стороны родителей не поступало. Информация о произошедшем передана в органы образования региона.


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