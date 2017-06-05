Трамп призвал ввести в действие запрет на въезд в страну мусульман

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в жесткой форме раскритиковал позицию американского Министерства юстиции и Верховного суда относительно предложенного им ранее иммиграционного указа. Глава Белого дома обвинил Минюст в слабохарактерности, а Верховный суд - в излишней политизированности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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«Люди, юристы и суды могут называть его так, как им угодно. Но я называю то, что нам нужно, а это так и есть - запрет на въезд! Министерству юстиции следовало утвердить оригинальную версию иммиграционного указа, а не смягченную, политически корректную, направленную на рассмотрение Верховного суда», - заявил президент США.

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«Минюст должен потребовать организовать дополнительное слушание на эту тему до рассмотрения Верховным судом и настаивать на намного более жесткой версии указа.

В любом случае мы принимаем экстремальные меры проверки людей, приезжающих в США, чтобы сохранить нашу страну в безопасности.

Суды очень медлительны и политизированы!» - добавил Трамп.

16 марта судья американского штата Гавайи Деррик Уотсон заблокировалочередной иммиграционный указ Трампа. Уотсон отклонил аргумент о том, что президентский указ не представляет собой меры, направленной против мусульман. По его мнению, имеются «значительные и неопровержимые указания на то, что фактор религии влиял на принятие указа».

Соответствующее решение Уотсон принял всего за несколько часов до вступления президентского указа в силу. Действие этого документа было приостановлено по всей территории США.

Трамп подписал второй иммиграционный указ 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной 27 января, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак.

Запрет на въезд в США из вышеперечисленных стран предполагалось ввести на 90 дней. Кроме того, документ предусматривал приостановку приема беженцев на 120 дней. За это время правительство должно разработать «меры экстренного контроля», говорилось в указе. Второй иммиграционный указ должен был вступить в силу 16 марта.

Первый иммиграционный указ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.

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