Трамп призвал ввести в действие запрет на въезд в страну мусульман

«Люди, юристы и суды могут называть его так, как им угодно. Но я называю то, что нам нужно, а это так и есть - запрет на въезд! Министерству юстиции следовало утвердить оригинальную версию иммиграционного указа, а не смягченную, политически корректную, направленную на рассмотрение Верховного суда», - заявил президент США.

In any event we are EXTREME VETTING people coming into the U.S. in order to help keep our country safe. The courts are slow and political!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2017 г.