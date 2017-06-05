Трамп призвал ввести в действие запрет на въезд в страну мусульман

Президент США Дональд Трамп в жесткой форме раскритиковал позицию американского Министерства юстиции и Верховного суда относительно предложенного им ранее иммиграционного указа. Глава Белого дома обвинил Минюст в слабохарактерности, а Верховный суд - в излишней политизированности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Люди, юристы и суды могут называть его так, как им угодно. Но я называю то, что нам нужно, а это так и есть - запрет на въезд! Министерству юстиции следовало утвердить оригинальную версию иммиграционного указа, а не смягченную, политически корректную, направленную на рассмотрение Верховного суда», - заявил президент США.

In any event we are EXTREME VETTING people coming into the U.S. in order to help keep our country safe. The courts are slow and political!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2017 г.

Реклама

«Минюст должен потребовать организовать дополнительное слушание на эту тему до рассмотрения Верховным судом и настаивать на намного более жесткой версии указа.

В любом случае мы принимаем экстремальные меры проверки людей, приезжающих в США, чтобы сохранить нашу страну в безопасности.

Суды очень медлительны и политизированы!» - добавил Трамп.

16 марта судья американского штата Гавайи Деррик Уотсон заблокировалочередной иммиграционный указ Трампа. Уотсон отклонил аргумент о том, что президентский указ не представляет собой меры, направленной против мусульман. По его мнению, имеются «значительные и неопровержимые указания на то, что фактор религии влиял на принятие указа».

Соответствующее решение Уотсон принял всего за несколько часов до вступления президентского указа в силу. Действие этого документа было приостановлено по всей территории США.

Трамп подписал второй иммиграционный указ 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной 27 января, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак.

Запрет на въезд в США из вышеперечисленных стран предполагалось ввести на 90 дней. Кроме того, документ предусматривал приостановку приема беженцев на 120 дней. За это время правительство должно разработать «меры экстренного контроля», говорилось в указе. Второй иммиграционный указ должен был вступить в силу 16 марта.

Первый иммиграционный указ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.

Еще по этой теме