СМИ: ИГИЛ планирует серию терактов на ЧМ-2018 в России

Террористы ИГИЛ планируют осуществить атаки, в частности, на болельщиков из Англии, во время проведения Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает британский таблоид Тhe Sun.

Сообщается, что по Telegram-каналам «Исламского государства» распространяются изображения и видео, на которых террористы используют дроны для доставки бомб и подробно описывают планы атак террористической группы во время турнира.

Кроме бомб беспилотники могут быть оснащены химическими или бактериальными веществами. Помимо беспилотников издание рекомендует опасаться террористов-смертников, которые могут пробраться на стадион.

Разведка предполагает, что угрозы следует воспринимать всерьез.

«Нет сомнений в том, что эта технология, если она используется ИГИЛ при террористических атаках на чемпионате мира, может привести к катастрофическим результатам», – цитирует издание слова источника в разведке.