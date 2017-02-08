Поклонники молятся за здоровье Бориса Корчевникова

Говорят, уход Бориса Корчевникова из передачи «Прямой эфир» связан с проблемами со здоровьем, ведь несколько лет назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга. Теперь многочисленные поклонники молятся за излечение телеведущего.

Шумиха вокруг ухода Бориса Корчевникова из ток-шоу «Прямой эфир» набирает обороты. То обстоятельство, что теперь Бориса заменит Дмитрий Шепелев, лишь придало красок и новых сплетен ситуации.

Пока репортеры и поклонники шоу пытаются разобраться, почему Корчевников покидает передачу, фанаты Бориса уверены, что причина в нездоровье ведущего.

Так, возле свежей публикации Бориса Корчевникова, которую тот оставил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, посвященной «Прямому эфиру», многочисленные фанаты желают Борису скорейшего выздоровления и признаются, что молятся за его исцеление.

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«Ты такой красивый молодой умный парень , будь ты здоров!! ❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 », «Желаю вам выздоровления ! Вы-солнечный молодой человек,здоровья вам и сил!!!!🙏», «Борис, дай Бог, что бы у вас все было хорошо», «скорейшего Вам выздоровления, Борис. Храни Вас Господь🙏»,

«Скорейшего вам выздоровления и крепкого здоровья, возвращайтесь, мы Вас ждем», «Ой Борис... Выздоравливайте поскорей...Я буду молиться за вас...Вы очень хороший и светлый человек... Будем ждать вашего возвращения...Ненужен нам никакой Шепелев...Вы ЛУЧШИЙ!!»,

«Господи, спаси и сохрани, Вам, Борис, 🙏🙏🙏, ждем Вашего возвращения )))», «Боренька, держитесь там, мы с вами. Вы очень добрый и светлый человек, и у вас обязательно все будет хорошо. Мы будем молиться за вас. Храни Вас Господь!» – писали встревоженные поклонники Корчевникова.

Отметим, что сам Борис о том, что покинул «Прямой эфир» из-за проблем со здоровьем, пока не говорил.

Видео опубликовано Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Фев 8 2017 в 9:23 PST

Зато прокомментировал свое новое назначение его коллега Дмитрий Шепелев.

«Ну что. Кажется мои затянувшиеся «каникулы» подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия«. Старт уже в марте. Кто, если не я? :-)» – написал в своем аккаунте в Instagram не скрывающий радости Шепелев.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Фев 8 2017 в 3:33 PST

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