Лера Кудрявцева с трудом передвигается из-за новой травмы

Лера Кудрявцева
 

Лера Кудрявцева. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Сегодня в Москве состоится 15-я церемония вручения Премии МУЗ-ТВ, которую как всегда будет вести 46-летняя Лера Кудрявцева. Правда, в этом году торжественное мероприятие станет для телезвезды настоящим испытанием, ведь из-за новой травмы и старых проблем со здоровьем она сейчас может передвигаться только с посторонней помощью.

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Лера Кудрявцева уже 8 лет терпит боли, вызванные межпозвоночной грыжей.

В интервью телеведущая не раз признавалась, что носить каблуки для нее настоящее мучение. Она потратила огромную сумму на лечение, но врачи не смогли ей помочь.

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8 июня, за день до церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ, у Леры защемило седалищный нерв.

Об этом журналисты узнали во время пресс-конференции, на которой она появилась под руку с личным помощником директора телеканала Армана Давлетярова, заметно хромая.

Кудрявцева пообещала сменить два наряда, но оба они предполагают высокие каблуки, что может крайне плачевно сказаться на состоянии ведущей, ведь ей придется 8 часов провести в такой обуви.

Организаторы приняли решение, что на церемонии будет дежурить специальная бригада врачей. Сама Лера, хоть и расстроилась, но все же пошутила, что ее хромота может стать «главной фишкой концерта».


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