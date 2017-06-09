Лера Кудрявцева с трудом передвигается из-за новой травмы

Сегодня в Москве состоится 15-я церемония вручения Премии МУЗ-ТВ, которую как всегда будет вести 46-летняя Лера Кудрявцева. Правда, в этом году торжественное мероприятие станет для телезвезды настоящим испытанием, ведь из-за новой травмы и старых проблем со здоровьем она сейчас может передвигаться только с посторонней помощью.
Лера Кудрявцева уже 8 лет терпит боли, вызванные межпозвоночной грыжей.
В интервью телеведущая не раз признавалась, что носить каблуки для нее настоящее мучение. Она потратила огромную сумму на лечение, но врачи не смогли ей помочь.
8 июня, за день до церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ, у Леры защемило седалищный нерв.
Об этом журналисты узнали во время пресс-конференции, на которой она появилась под руку с личным помощником директора телеканала Армана Давлетярова, заметно хромая.
Кудрявцева пообещала сменить два наряда, но оба они предполагают высокие каблуки, что может крайне плачевно сказаться на состоянии ведущей, ведь ей придется 8 часов провести в такой обуви.
Организаторы приняли решение, что на церемонии будет дежурить специальная бригада врачей. Сама Лера, хоть и расстроилась, но все же пошутила, что ее хромота может стать «главной фишкой концерта».