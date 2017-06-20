ВИДЕО: Андрей Малахов запустил реалити-шоу о Диане Шурыгиной

 

Фото: instagram.com

На Youtube-канале Андрея Малахова malakhov007 стартовало реалити-шоу «Шуры-Муры», главной героиней которого стала Диана Шурыгина. Школьница из Ульяновска, которая подверглась изнасилованию, приехала в Москву полгода назад и снялась в пяти выпусках программы «Пусть говорят».

По воскресеньям в 11 часов утра на канале известного телеведущего будут выходить ролики о жизни 18-летней Дианы в Москве.

Из-за свалившейся на нее популярности и агрессии со стороны блогеров Шурыгина впала в депрессию, поэтому была вынуждена провести некоторое время в больнице. Андрей Малахов навещал девушку в палате лечебного учреждения.

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В один из визитов телеведущий принес ей роскошный букет цветов и мягкую игрушку.

«Я лежала не в психбольнице. Это психологический диспансер. Мне рассказывали, что два года назад он был закрытым и туда просто так смертному человеку было не попасть», - рассказывает девушка.

В первой серии реалити Диана общается с представителями шоу-бизнеса на вечеринке в Барвихе. Шурыгина шутит с Николаем Фоменко, предлагает светским львицам сахарную вату и фотографируется со звездами, приглашая их прийти на свое 18-летие. Но в финале серии становится понятно, что никто из знаменитостей так и не пришел на праздник Дианы.

Шурыгина пьет шампанское в одиночестве и грустно смотрит в экран телефона, который молчит.

Изначально ролик был опубликован на YouTube-канале ведущего «Первого канала» Андрея Малахова, но затем видео оттуда удалили, хотя другие пользователи успели сохранить запись.

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