Владимир Познер выступит с творческим вечером в Риге

13 марта в Доме Конгрессов состоится творческий вечер легендарного тележурналиста Владимира Познера. Его называют «классиком», «эталоном», «абсолютной величиной» современной тележурналистики. Каждая его передача – событие, каждое выступление моментально расхватывается на цитаты, его высказывания о профессии становятся «формулами» для журналистов, его оценка действительности – формирующей сознание современников.

«Я действительно считаю, что более сильного интервьюера, чем я — по крайней мере, на телевидении — нет. Наверняка будет, но пока не видно. И да, я смотрю на профессию как на спорт. Там, где я выиграл — я выиграл и горжусь этим. Возможно, кого-то это задевает. Так пусть добьется большего — я пожму ему руку и признаю поражение» (Владимир Познер).

В Познере интересно и удивительно все: история его семьи, путь в профессию, общественные, политические и чисто человеческие взгляды, его (постоянно подчеркиваемая!) «нерусскость» при всем невероятном влиянии Владимира Познера на современный российский контекст.

Владимир Познер – человек, не скрывающий своих взглядов, не подбирающий «удобные» слова, честно и открыто говорящий то, что думает. Интеллектуал, блестящий собеседник, время в разговоре с которым летит незаметно, обладающий уникальной харизмой и обаянием. Творческая встреча – это возможность задать вопрос человеку, который беседовал практически со всеми известными политиками, экономистами, мыслителями, прочими знаменитыми личностями, со всеми теми, кто уже вошел в историю или пишет ее сейчас.