Известный российский телеведущий найден мертвым (фото)

Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в своем доме в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ему было 75 лет.

Информированный источник «Интерфакса» сообщает, что телеведущий совершил самоубийство. По его словам, у него был диагностирован рак.

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Телеграм-канал Mash пишет, что рядом с телом ведущего было найдено ружье и записка.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области агентству подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не уточнив его имени.

Борис Ноткин работал на телевидении с конца 1980-х годов. С 1997 года по 2015-й он работал на «ТВ Центре», где вел программу «Приглашает Борис Ноткин», в которой брал интервью у известных людей.