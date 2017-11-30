Это официально: Регина Тодоренко ушла из шоу «Орел и Решка»

30 ноября появилась новость о том, что Регина Тодоренко покинула шоу «Орел и Решка». Слухи об уходе ведущей с проекта и до этого муссировались в Сети. Но на этот раз Регина сама сообщила о решении оставить программу в официальном заявлении.

30 ноября 2013 года Регина Тодоренко узнала, что прошла кастинг на ведущую шоу «Орел и Решка». И сегодня, спустя ровно четыре года, девушка объявила о решении покинуть проект.

Слухи об уходе Тодоренко уже появлялись в Сети, но каждый раз оставались лишь слухами. Однако на этот раз Регина действительно уходит.

«Мои путешествия в «Орел и Решка» закончились. Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а 4 года.

В самом начале, когда мне сообщили, что я прошла кастинг, я и представить себе не могла, что меня так затянет», — написала телеведущая в своем официальном заявлении.

«Почти все эти 4 года я не была дома.

Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько дней рождения родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону.

Чем больше становилось путешествий, тем чаще мне стало не хватать своей семьи. Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними. Но я ни о чем не жалею.

Время, проведенное в шоу «Орел и Решка», было самым прекрасным и самым захватывающим! И я желаю каждому испытать все то, что испытала я за эти несколько лет», — откровенничала Регина. Тодоренко призналась, что ей нелегко расставаться с любимым шоу.

Однако ведущая намерена и дальше воплощать свои мечты в реальность и двигаться к новым вершинам.



