Это официально: Регина Тодоренко ушла из шоу «Орел и Решка»

30 ноября появилась новость о том, что Регина Тодоренко покинула шоу «Орел и Решка». Слухи об уходе ведущей с проекта и до этого муссировались в Сети. Но на этот раз Регина сама сообщила о решении оставить программу в официальном заявлении.
30 ноября 2013 года Регина Тодоренко узнала, что прошла кастинг на ведущую шоу «Орел и Решка». И сегодня, спустя ровно четыре года, девушка объявила о решении покинуть проект.
Слухи об уходе Тодоренко уже появлялись в Сети, но каждый раз оставались лишь слухами. Однако на этот раз Регина действительно уходит.
«Мои путешествия в «Орел и Решка» закончились. Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а 4 года.
В самом начале, когда мне сообщили, что я прошла кастинг, я и представить себе не могла, что меня так затянет», — написала телеведущая в своем официальном заявлении.
- Мои путешествия в «Орёл и решка» закончились. Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а 4 года. В самом начале, когда мне сообщили, что я прошла кастинг, я и представить себе не могла, что меня так затянет. Путешествия были для меня своеобразным вызовом: смогу ли я осилить такое количество стран, покорится ли мне следующая страна, какие страхи мне предстоит побороть в себе и на что я ещё способна? Каждый раз, когда заканчивались съемки нового сезона, и я возвращалась домой, я думала о том, что, может быть пора остановиться, что я, возможно, занимаю чье-то место и мне пора развиваться дальше. Но каждый раз, пересматривая неизданные видео, на моих глазах наворачивались слёзы, и душа рвалась в новое путешествие, в новую страну, всё вперед и вперед: покорять Непал, переплывать Амазонку, строить шалаш в джунглях. Я очень благодарна создателям проекта за то, что однажды дали мне возможность посетить самые отдаленные уголки планеты и испытать все эмоции, которые может испытать человек. Об этом путешествии, длинною в 4 года, я обязательно буду рассказывать своим внукам и правнукам. Почти все эти 4 года я не был дома. Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько Дней рождений родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону. Чем больше становилось путешествий, тем чаще мне стало не хватать своей семьи. Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними Я очень люблю свое дело и мне очень грустно с ним расставаться. Но в мире ещё столько всего нового, что хочется попробовать! Я очень хочу поучиться в американской киноакадемии и однажды получить Oscar, хочу создать собственное телевизионное шоу, хочу выйти замуж, родить детей и отправиться в путешествие по миру, но уже в другом формате – вместе со своей семьей. Спасибо вам, зрители, за то, что все эти 4 года смотрели шоу «Орёл и решка» с моим участием, смотрите и, я надеюсь, будете смотреть. А я в свою очередь обещаю всё так же радовать вас с ваших голубых экранов. #регинатодоренко #регинапутешественница #ре
«Почти все эти 4 года я не была дома.
Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько дней рождения родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону.
Чем больше становилось путешествий, тем чаще мне стало не хватать своей семьи. Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними. Но я ни о чем не жалею.
Время, проведенное в шоу «Орел и Решка», было самым прекрасным и самым захватывающим! И я желаю каждому испытать все то, что испытала я за эти несколько лет», — откровенничала Регина. Тодоренко призналась, что ей нелегко расставаться с любимым шоу.
Однако ведущая намерена и дальше воплощать свои мечты в реальность и двигаться к новым вершинам.