Forbes назвал богатейшего в мире видеоблогера

Журнал Forbes определил самого богатого в мире видеоблогера года. Лидером рейтинга стал Даниэль Миддлтон, который ведет игровой канал DanTDM. При этом прошлогодний лидер, PewDiePie, в этом году занял только шестую позицию.

Издание сообщает, что в этом году Миддлтон сумел заработать 16,5 миллионов долларов, при этом имея 17 миллионов подписчиков. За последние два года данный результат стал самым впечатляющим.

Второе место в рейтинге занял Эван Фонг (канал VanossGaming), заработавший 15,5 миллиона долларов. А замкнула тройку лидеров комедийная группа Dude Perfect, чей годовой доход составил 14 миллионов долларов.