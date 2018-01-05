Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг ищет свою королеву

36-летняя Джулия Ванг не перестает удивлять фанатов. На днях экстрасенс в очередной раз привлекла их внимание — на сей раз громким заявлением о поиске своей второй половины.

Несколько дней назад Джулия Ванг опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором сообщила, что в новом году решилась на очередное окрашивание.

Победительница 15-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» стала блондинкой. Результат этого бьюти-эксперимента Джулия продемонстрировала на снимке — на нем она позирует вместе с колористом.

Однако фолловеров заинтересовал не столько новый цвет волос, сколько подпись экстрасенса к самому фото.

«Olga_kardi — хочешь стать моей королевой? Новый год, новый костюм и новая я», — написала Ванг, обращаясь к своему стилисту.

Многие подписчики решили, что таким образом Джулия, которую в последнее время можно с трудом отличить от мужчины, намекает на то, что сейчас находится в активном поиске своей второй половины.





