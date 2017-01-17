Поразительно! Смотрите, как дочь Виторгана похожа на Собчак

Российский актер Максим Виторган обнародовал уникальное видео. Поклонники считают, что он может гордиться своей дочерью.

Первый брак Максима Виторгана с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг продлился 12 лет, после чего они расстались, однако сумели сохранить дружеские отношения. От той жены у актера есть 20-летняя дочь Полина и 16-летний сын Даниил. Дочь стала актрисой, продолжив творческую династию.

В 2013 году Полина Виторган поступила в ГИТИС и уже на первом курсе дебютировала на телеэкранах: сыграла небольшою роль в комедийном сериале «Дневник доктора Зайцевой».

Как считают поклонники, Полина удивительным образом похожа на нынешнюю, уже третью по счету, супругу Виторгана – телеведущую и журналиста Ксению Собчак.

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Особенно сходство заметно на коротком видеоролике, опубликованном Максимом на странице в социальной сети.

«Полина Максимовна жжет (или как там они это называют?). Прям завидую тебе, никогда так не мог», – подписал видео с дочерью Виторган.

«Почему-то здесь на Ксюшу похожа», «Почему девочка на Собчак похожа? Это розыгрыш», – изумляются подписчики в комментариях. Но они отмечают и талант девушки: «Гордись! Природа не всегда отдыхает».

Видео:

Полина Максимовна жжёт ( или как там они это называют?);-))) Прям завидую тебе, @polinavitorgan , никогда так не мог(((( A video posted by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jan 17, 2017 at 4:16am PST

Полина, кстати, была одной из немногих, кто смог навестить нынешнюю жену Максима в клиническом госпитале «Лапино», где Собчак рожала в ноябре. Малыш появился на свет ростом 52 сантиметра и весом 3350 граммов.

Его назвали, вопреки ожиданиям и прогнозам, Платоном. Но как ребенок выглядит – тайна, ибо пара тщательно его скрывает.

Собчак не хочет превращать личную жизнь в публичное шоу. Поэтому дом в Подмосковье, где сегодня живут молодые родители, находится, как говорят, под круглосуточной вооруженной охраной, чтобы папарацци не смогли просунуть туда свой нос и камеры.













Aizvērt Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







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