Чтоб вы знали: интеллект детям передается от мамы!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Умные люди должны благодарить своих матерей за то, что они подарили им такой интеллект.

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Оказывается, ученые провели первое масштабное генетическое исследование на этот счет и пришли к выводу, что сила интеллекта наследуется по линии как раз матери, а не отца, как считалось ранее. Так что гендерные стереотипы, существовавшие на протяжении долгих веков, теперь обязаны исчезнуть.

Именно гены матери, как выясняется, отвечают непосредственно за развитие коры головного мозга, а отца - за развитие лимбической системы.

Иными словами, от мамы вы взяли интеллект, от отца - свое типичное эмоциональное состояние.

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Более того, некоторые другие исследования показали, что люди наследуют интеллект матери, потому что гены интеллекта расположены на хромосоме X.

Но есть и другие факторы.

Недавно исследователи из Университета Ульма в Германии обнаружили, что генетика не единственная причина развитого интеллекта. На то, умны вы или нет, оказали влияние и другие факторы.

Главный такой дополнительный фактор - степень привязанности к матери, особенно в возрасте до двух лет.

Дети, которые регулярно играли с мамами в сложные игры, требующие распознавания символов, впоследствии вырастали в более умных взрослых,

чем большинство их сверстников.

Второй фактор - это любовь.

Если эмоциональные потребности детей в возрасте до 13 лет удовлетворялись почти полностью, в их гиппокампе (часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга). - Прим. ред.) образовывалось на 10% больше клеток, чем у тех, кто эмоционально был отдален от матери.

Теперь ученые говорят, что интеллект лишь на 40-60% зависит от генетики, а в остальном - от окружающей среды. И еще:

даже если ваш ребенок умен от природы, его навыки решать проблемы нужно развивать. Причем задачи по мере взросления должны становиться все сложнее.

Иначе, каким бы ни был его «исходный» интеллект, с возрастом он его потеряет.

А что вы думаете по поводу этого всего? Расскажите нам в комментариях!

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