Мама Татьяны Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять

Прославленная российская спортсменка показала свою маму, выполняющую весьма непростое физическое упражнение. Такой прекрасной формой можно гордиться!
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка – сторонница здорового образа жизни. Эта любовь к физической культуре и правильному питанию у нее наследственная. Родители фигуристки – экономист Раиса Анатолиевна и инженер Александр Петрович – в молодости занимались спортом.
Мама увлекалась спортивной гимнастикой и даже была включена в состав сборной Украины. Поэтому она очень радовалась увлечению дочери фигурным катанием.
И по сей день мама Татьяны Навки находится в отличной форме – плавает в бассейне, занимается в спортивном зале, любит пешие прогулки и увлекается йогой.
На своей странице в Instagram Татьяна опубликовала фото, на котором ее мама запечатлена как раз во время таких практик.
«Вместе с мамой занимаемся йогой. Вот какая она у меня, восхищаюсь ею!!! Как говорится, яблоко от яблони далеко не падает!»
– подписала спортсменка снимок.
Фото из Instagram:
Судя по всему, мама Татьяны находится в позе «випарита карани мудри», или в «позе обратного потока», «позе согнутой свечи».
Это несложная, но очень мощная по воздействию практика для тела и сознания. Она считается настоящей «машиной времени», поворачивающей процессы старения вспять.
«Молодец мама!!!», «Мама молодец!!! Восхищаемся такими женщинами!!!», «Мамочка прекрасно выглядит! Держит физическую форму!» – комментируют пользователи увиденное.Еще по этой теме