Почему богатейший мужчина Латвии не носит на пальце обручальное кольцо?

Олег Филь
 

Олег Филь. Фото: Evija Trifanova/LETA

Как известно, банкир Олег Филь и сомелье Санта Кристиана Замуэле обвенчались в октябре прошлого года в рижской церкви Св. Марии Магдалены. Как пара рассказала изданию «Kas Jauns», свадьба - это частное дело семьи, поэтому вдаваться в подробности они не считают нужным, однако на вопрос о том, почему Олег не носит обручальное кольцо, все же ответили.

На безымянном пальце миллионера Олега Филя отсутствует обручальное кольцо. Как оказалось, он носит его на шее.

«Кольцо у меня на шее», - расслабив галстук и расстегнув пугавицы рубашки, наглядно подтвердил свои слова изданию «Kas Jauns» богатейший человек Латвии.

Действительно, его кольцо красуется на цепочке на шее.

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Супруга Олега Филя Санта объяснила, что он много занимается спортом - футболои, волейболом, - и кольцо на пальце мешает, а может даже стать причиной серьезной травмы.

Напомним, что Олег Филь и Санта Замуэле официально стали мужем и женой в октябре 2016 года, однако не офишировали сей факт. Позже стало известно, что молодожены заключили брачный договор. В нем говорится, что

каждый из супругов сохраняет за собой все добрачное имущество, а также может самостоятельно распоряжаться имуществом независимо от второго супруга.

Санта растит двоих детей от первого брака, а Олег - четверых.

ЧИТАЙ НА TVNET: Как живет супруга самого богатого человека Латвии

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