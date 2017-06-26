29-летний мужчина вынашивает второго ребенка

 

Фото: скриншот видео

29-летний Каси Салливан ждет уже второго ребенка. По словам трансгендера, он невероятно счастлив и ждет не дождется появления малыша на свет.

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29-летняя Каси Салливан до 18 лет не знала, кто такие трансгендеры, хотя сомнения по поводу своей половой идентичности испытывала. После того как девушка набрела в Сети на информацию такого рода, она все чаще начала задумываться о смене пола. Однако это не помешало ей выйти замуж и забеременеть.

Проблемы начались позже. «Я думал, что ожидание малыша пробудит во мне женственность, но ничего не произошло. Все 9 месяцев я чувствовал себя не в своей тарелке,

— пожаловался теперь уже, скорее, мужчина Салливан журналистам.

«Рождение сына подтолкнуло меня к активным действиям. Я понял, что могу стать хорошим родителем, только если перестану подавлять свои чувства», — цитирует слова Каси британский портал Mail Online.

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Салливан четко осознал, что хочет измениться. «Я был раздавлен и напуган. Я отчаянно боялся рассказывать о своем решении семье, — поделился мужчина. —

Несколько лет я скрывал свои желания, но к 21 году понял, что я — трансгендер, и с этим надо что-то делать».

Тогда еще девушка развелась с мужем (с которым, кстати, до сих пор поддерживает дружеские отношения), сделала двойную мастэктомию и начала принимать тестостерон для того, чтобы стать похожей на мужчину.

Три года назад Салливан встретил Стивена, и пара сразу поняла, что хочет совместного ребенка. Каси прекратил принимать мужские гормоны из-за проблем со здоровьем и забеременел.

«Мы со Стивеном даже не ожидали, что все произойдет так быстро, — рассказал счастливый будущий отец (или все же мать?).

29-летний мужчина вынашивает второго ребенка

«Сейчас я на 4-м месяце и во время этой беременности ощущаю себя самым счастливым человеком на Земле.

Теперь мое тело полностью отражает то, как я мыслю, о чем думаю и как себя веду. Я ощущаю полную гармонию и жду с нетерпением появления нашего малыша на свет»,

— поделился мужчина. В то же время Каси недоволен тем, что информации о беременности трансгендеров нет: «Я столкнулся с трудностями, когда узнал, что жду второго ребенка. В Интернете полно сведений об «обычной» беременности, а что делать таким, как я?». Салливан начал снимать видеоблоги и выкладывать их в Сеть. На видео он рассказывает о сложностях, которые приходится преодолевать трансгендерам во время ожидания ребенка, и отвечает на вопросы зрителей.

Рассказывает Каси Салливан

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