Чем занять детей летом без удара по бюджету

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Arne Trautmann/Scanpix

Знаете ли вы, что летние каникулы можно провести не только в лагере, дома или на курорте? Есть еще одна бесплатная альтернатива – центры досуга.

Большая часть центров находятся в зданиях учебных заведений, но

они не реализуют какие-то конкретные образовательные программы. Ребенок приходит в такой центр и может сам решить, чем он хочет заниматься

– играть в шахматы или нарды, принять участие в «воркшопе» (образовательные и творческие мероприятия), конкурсах или эстафетах, почитать книжки или журналы. Он может просто находиться в центре, ничего не делая.

«В этих центрах работают педагоги, поэтому среда такого заведения для ребенка достаточно безопасна. Эти центры не предусмотрены для присмотра за ребенком полный рабочий день, потому что там не кормят. Но на пару часов ребенок вполне в такой центр может прийти и поиграть со сверстниками.

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Каждый центр отличается от другого, но большая часть предназначены для детей начальной школы и младших подростков. Есть отдельные центры, где занимаются 16-18-летние. Но их мало.

В первый раз советую родителям сходить в такой центр вместе с детьми, чтобы познакомиться с педагогами, посмотреть, чем ребенок может заняться.

И чтобы в итоге он более уверенно себя чувствовал в новой среде», – рассказал руководитель отдела по работе с молодежью Департамента по делам образования, культуры и спорта Рижской думы Дмитрий Зверев.

Когда и как долго?

Центры досуга работают обычно в июне до Лиго и со второй недели августа. Если в учебное время они открываются после обеда, то на каникулах работают с 10:00 часов до 15:00, а иногда и до 18:00. Чтобы посетить такой центр, предварительная запись не нужна. К сожалению, в июле многие закрыты. Но в августе они снова распахнут двери.

Сколько стоит?

Бесплатно.

Где искать информацию?

Всего в Риге таких 22 центра. Их график работы можно найти также на сайте www.e-skola.lv в разделе «Aktuāli» - Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu brīvā laika centru, istabu un klubu darba laiks vasaras brīvlaikā.

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