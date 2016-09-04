Мать Андрея Аршавина прокомментировала новость о его разводе

13 октября СМИ облетела новость о том, что 36-летний Андрей Аршавин разводится с женой, 35-летней Алисой. Эта информация шокировала не только поклонников супругов, но и их родных. О разрыве сына с невесткой уже высказалась мать футболиста, Татьяна Аршавина.

Чуть больше года назад Андрей Аршавин официально зарегистрировал отношения со своей давней возлюбленной Алисой Казьминой, которая после замужества взяла его фамилию.

Многим казалось, что в семье царит полнейшая идиллия и это все действительно раз и навсегда.

Однако на днях журналистка сообщила прессе, что уходит от мужа-спортсмена. В подробности она не стала вдаваться, сказав лишь, что никаких претензий к футболисту не имеет и алименты не собирается требовать.

A post shared by Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) on Sep 4, 2016 at 2:15pm PDT

13 октября о разрыве сына с супругой высказалась и Татьяна Ивановна Аршавина. С матерью футболиста связался корреспондент издания «Комсомольская Правда», которому она призналась, что сплетни о личной жизни Андрея ее совсем не интересуют.

«Я считаю, что в вашем интернете нет ни слова правды! Там одно вранье», — заявила Татьяна Аршавина.

Любопытно, что информацию о разводе Андрея и Алисы женщина не опровергла, но и не подтвердила. Сам футболист пока продолжает хранить молчание и не торопится комментировать перипетии в семейной жизни.