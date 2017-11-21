От 16 до 70: женщины трех поколений семьи Ротару выглядят чуть ли не ровесницами

70-летняя София Ротару довольно редко снимается для глянца, однако недавно звезда преподнесла своим поклонникам сюрприз и украсила декабрьскую обложку украинского Elle. На ней вечно молодая певица позирует не одна, а вместе с 47-летней невесткой и 16-летней внучкой — причем на снимке они смотрятся словно сверстницы.

21 ноября София Ротару выложила в своем Instagram обложку новогоднего номера Elle Украина. На ней певица предстала вместе с самыми близкими родственницами — невесткой Светланой и внучкой Соней. «Спасибо ELLE Ukraine за прекрасную идею», — подписала фото София Михайловна.

На обложке моложавая Ротару позирует в строгом брючном костюме от Dolce&Gabbana и выглядит словно сестра Светланы и Сони.

Новое фото понравилось Интернет-пользователям, и они принялись осыпать женщин из семьи Ротару многочисленными комплиментами.

«Вы втроем просто очаровательны!», «Потрясающие! Нет слов, чтобы выразить восхищение!», «Королевы сказочного обаяния!», «Как три сестры»,

«Вот что значит настоящая красота! Так держать, девочки!», «Достойная семья, красивые барышни! Действительно красота, талант, мудрость — все в одном лице!».

Мы присоединяемся к восторженным комментариям фолловеров и мечтаем узнать секрет молодости Софии Ротару. А вам нравится новая обложка украинского Elle?

Обложка, которая войдет в историю. Обложка, которой мы очень гордимся♥️ Встречайте новый номер #ElleUkraine с тремя поколениями семьи Ротару! Уже в продаже! 📷 @lisowski_official A post shared by ELLE Ukraine (@elle_ukraine) on Nov 21, 2017 at 2:00am PST