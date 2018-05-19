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Названа точная дата свадьбы принца Гарри и его избранницы

Newsru.com
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Принц Гарри и Меган Маркл | Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/Scanpix

Названа точная дата свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Пара свяжет себя брачными узами в субботний день, 19 мая 2018 года, сообщает Reuters со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Еще в конце ноября пресс-секретарь принца Гарри рассказал, что

свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Также отмечалось, что свадьбу оплатит королевская семья, в том числе сервис, музыку, цветы и прием.

Принц Гарри, пятый в очереди наследник британского престола, объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл 27 ноября.

33-летний принц сообщил о грядущем событии своей бабушке - королеве Елизавете II, а также другим членам королевской семьи.

Актриса отказалась от продолжения съемок в популярном сериале «Форс-мажоры», который принес ей известность.

Ранее принц встречался с представительницами британской аристократии - Челси Дэйви и Крессидой Бонас. Ему также приписывали роман с актрисой Эммой Уотсон.

В 2015 году в интервью каналу Sky News он признавался, что хотел бы жениться и завести детей, но пока не встретил женщины, с которой мог бы связать судьбу.

Как писала пресса, Гарри и Меган познакомились в мае 2016 года в Торонто, куда принц приезжал для продвижения своего спортивного проекта Invictus Games. В этом же канадском городе проходили съемки сериала «Форс-мажоры», одну из ролей в котором исполняла Маркл.

Через несколько месяцев после знакомства принц Гарри официально подтвердил, что у него роман с актрисой. Он также открыто осудил волну агрессии и нападок, в том числе с расистским подтекстом, со стороны СМИ в адрес его возлюбленной.

Кроме того, пресса сообщала, что на момент начала романа с принцем Гарри Маркл была замужем.

Она рассталась со своим супругом Тревором Энгельсом еще в 2013 году, но документы на развод подала лишь в августе прошлого года, когда роман с представителем британской королевской семьи был уже в разгаре.

Все эти «разоблачения» журналистов не помешали принцу Гарри познакомить свою избранницу с отцом - принцем Чарльзом, а также с братом Уильямом и его женой Кейт. Он сразу же дал понять, что имеет серьезные намерения в отношении Меган.

Принц Гарри
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