Названа точная дата свадьбы принца Гарри и его избранницы

Еще в конце ноября пресс-секретарь принца Гарри рассказал, что

свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Также отмечалось, что свадьбу оплатит королевская семья, в том числе сервис, музыку, цветы и прием.

Принц Гарри, пятый в очереди наследник британского престола, объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл 27 ноября.

33-летний принц сообщил о грядущем событии своей бабушке - королеве Елизавете II, а также другим членам королевской семьи.

Актриса отказалась от продолжения съемок в популярном сериале «Форс-мажоры», который принес ей известность.

Ранее принц встречался с представительницами британской аристократии - Челси Дэйви и Крессидой Бонас. Ему также приписывали роман с актрисой Эммой Уотсон.

В 2015 году в интервью каналу Sky News он признавался, что хотел бы жениться и завести детей, но пока не встретил женщины, с которой мог бы связать судьбу.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 15, 2017