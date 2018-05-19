Названа точная дата свадьбы принца Гарри и его избранницы

Названа точная дата свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Пара свяжет себя брачными узами в субботний день, 19 мая 2018 года, сообщает Reuters со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Еще в конце ноября пресс-секретарь принца Гарри рассказал, что

свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Также отмечалось, что свадьбу оплатит королевская семья, в том числе сервис, музыку, цветы и прием.

Принц Гарри, пятый в очереди наследник британского престола, объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл 27 ноября.

33-летний принц сообщил о грядущем событии своей бабушке - королеве Елизавете II, а также другим членам королевской семьи.

Актриса отказалась от продолжения съемок в популярном сериале «Форс-мажоры», который принес ей известность.

Ранее принц встречался с представительницами британской аристократии - Челси Дэйви и Крессидой Бонас. Ему также приписывали роман с актрисой Эммой Уотсон.

В 2015 году в интервью каналу Sky News он признавался, что хотел бы жениться и завести детей, но пока не встретил женщины, с которой мог бы связать судьбу.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 15, 2017

Как писала пресса, Гарри и Меган познакомились в мае 2016 года в Торонто, куда принц приезжал для продвижения своего спортивного проекта Invictus Games. В этом же канадском городе проходили съемки сериала «Форс-мажоры», одну из ролей в котором исполняла Маркл.

Через несколько месяцев после знакомства принц Гарри официально подтвердил, что у него роман с актрисой. Он также открыто осудил волну агрессии и нападок, в том числе с расистским подтекстом, со стороны СМИ в адрес его возлюбленной.

Кроме того, пресса сообщала, что на момент начала романа с принцем Гарри Маркл была замужем.

Она рассталась со своим супругом Тревором Энгельсом еще в 2013 году, но документы на развод подала лишь в августе прошлого года, когда роман с представителем британской королевской семьи был уже в разгаре.

Все эти «разоблачения» журналистов не помешали принцу Гарри познакомить свою избранницу с отцом - принцем Чарльзом, а также с братом Уильямом и его женой Кейт. Он сразу же дал понять, что имеет серьезные намерения в отношении Меган.