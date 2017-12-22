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Бородина с размахом отметила день рождения младшей дочки

woman.ru
Ксения Бородина | Фото: RIA Novosti/Scanpix

22 декабря дочери Ксении Бородиной и Курбана Омарова исполнилось 2 года. По этому случаю любящие родители устроили для малышки потрясающий праздник, с самого утра осыпав ее подарками.

В декабре 2015-го Ксения Бородина во второй раз стала мамой: на свет появилась еще одна дочка телеведущей, Теона.

Долгое время звезда ТНТ скрывала малышку от чужих глаз и выкладывала в Сети лишь те фото и видео, на которых лица девочки не видно. Но в этом году наконец настало время представить дочку поклонникам.

Познакомившись с Теей, фанаты ведущей «Дома-2» буквально влюбились в нее и теперь с нетерпением ждут каждого нового снимка с девочкой

в Instagram ее звездной мамы.

Так, трогательные кадры и забавные мини-клипы с маленькой красавицей, опубликованные в день ее рождения 22 декабря, собрали за несколько часов миллион просмотров и в сумме больше 600 тысяч «лайков».

Королева 🎉🎊🎀🌸🎈♥️💋

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Бородина и Омаров показали поклонникам, какой шикарный праздник они устроили для своего чада. [c С самого утра родители окружили Тею цветами, воздушными шарами и подарками, а также пригласили в гости целую команду аниматоров,

благодаря которой у именинницы точно создалось впечатление, что она находится в сказке.

Многочисленные подписчики Бородиной от всей души поздравили ее кроху с 2-летием и написали в комментариях немало добрых пожеланий.

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