Семейный отпуск: как отдохнуть по полной и не превысить бюджет?

Зачастую семья, планируя отпуск, в первую очередь стремится провести время вместе, а потому обычно в путешествие отправляется в полном составе, включая самых маленьких. Естественно, чем больше людей отправляются на отдых, тем более актуальным становится вопрос о бюджете. Директор по продажам туроператора Kidy Tour Маргарита Штеймак делится советами, которые помогут вам получить удовольствие от отпуска и одновременно контролировать дорожные расходы.

Оценить свои ожидания и возможности

Еще на стадии планирования отпуска стоит взвесить основные факторы, влияющие на стоимость путешествия – направление, количество отправляющихся в поездку взрослых и детей, возраст последних, а также подумать, собираетесь ли вы самостоятельно планировать поездку, или закажете ее у туроператора.

Если правильно подготовиться к отпуску вместе с детьми, можно не только вырваться из привычной жизненной рутины, но и сэкономить, получив при этом массу положительных эмоций и впечатлений.

Для хорошего отпуска очень важно четко определить свои основные ожидания и расставить приоритеты. Ведь часть отправляющихся на отдых не будут довольны, пока не увидят своими глазами все главные достопримечательности страны, а другие больше всего хотели бы просто расслабиться и насладиться солнечными ваннами, водными развлечениями, качественной едой и веселой компанией.

Самым популярным направлением в зимний сезон среди жителей Латвии является Египет, летом - Турция. Именно полюбившаяся туристам солнечная Турция больше всего привлекает семьи, предлагая им самые разные варианты отдыха и учитывая при этом ожидания и пожелания путешественников, а также выделенный на отпуск бюджет.

Сравнить разные предложения

Планируя путешествие всей семьей, важно уделить достаточно времени для того, чтобы выбрать вариант, который наилучшим образом будет отвечать вашим индивидуальным потребностям. Зачастую семье с детьми выгоднее приобретать тур в агентстве, нежели самостоятельно заказывать перелет и отель.

Например, составленные организаторами турпакеты в Турцию могут обойтись на 30% дешевле, чем приобретенные по отдельности в Интернете авиабилеты и проживание в отеле.

С другой стороны, самостоятельное планирование поездки позволяет самим выбрать наиболее удобные даты и продолжительность отдыха.

Всем тем, кто хотел бы не только отдохнуть, но и сэкономить, необходимо продумать все варианты - и самостоятельное планирование поездки, и уже готовые турпакеты. Стоит принять во внимание, что

неурядицы, возникающие во время самостоятельно спланированного путешествия, туристы обычно вынуждены решать сами, в то время как турпакет предоставляет услуги страхования, а турагентство готово подключиться к решению разных проблем.

Найти информацию о скидках для самых маленьких путешественников

Важно помнить, что каждый отель по-разному трактует возраст ребенка, в соответствии с которым предоставляется бесплатное проживание. Именно поэтому сначала всегда стоит поискать такой отель, в котором ваши дети еще попадают в «бесплатную» категорию.

Если семья отправляется на отдых с ребенком в возрасте до двух лет, чаще всего финансово это никак не сказывается на бюджете. С таким малышом можно жить в обычном номере и просто попросить поставить туда детскую кроватку

- такую возможность предлагают многие курортные отели, адаптированные для проживания семей. Для детей такого возраста перелет также будет бесплатным. Встречаются также отели, в которых не нужно платить за детей и более старшего возраста. Кроме того, семьям стоит ознакомиться с правилами внутреннего распорядка отеля - в некоторых из них в стандартных номерах возможно проживание большего числа персон, чем указано.

Выбирая отель для отпуска, всегда стоит обратить внимание на питание, услуги и развлечения, которые включены в стоимость, чтобы их не пришлось потом приобретать отдельно в самом отеле или за его пределами.

Для тех, кто отправляется на отдых с детьми, особенно актуально, чтобы малышам было чем заняться, поэтому очень важно удостовериться, что в отеле имеются аквапарк, аттракционы, а также другие детский развлечения.

Тем, кто хотел бы сэкономить,

отпуск для всей семьи с детьми стоит планировать не в разгар сезона. Зачастую это позволяет значительно уменьшить расходы, к тому же малыши легко приспособятся к смене климата и смогут наслаждаться приятным теплом, а не изнуряющим зноем.

Самый дорогой отпуск на курорте - когда там больше всего отдыхающих. Кроме того, стоимость путешествий возрастает во время школьных каникул.