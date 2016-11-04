Как мило! Юные модели повторили образы звезд на красной дорожке

В начале января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Образы знаменитостей мировой величины, блиставших на вечере, обсуждают до сих пор, а некоторые даже пытаются скопировать их. Именно так поступили юные модели студии Toddlewood.

Сотрудники американской фотостудии Toddlewood уже не первый раз воссоздают кадры с красных дорожек разнообразных церемоний и светских мероприятий. Правда, вместо знаменитостей позируют совсем юные модели в возрасте от 5 до 9 лет.

На днях в аккаунте студии в Instagram появились новые фотографии —

девочки и, кстати, мальчики повторили самые запоминающиеся образы селебрити с прошедшей 8 января церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Удалось ли малышам обойти популярных актрис (актеров), моделей и певиц (певцов)? Смотрите ниже фото звезд и их маленьких копий!

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Фото из Instagram:

Who wore it better? Get ready for Toddlewood's 2017 red carpet! #toddlewoodkids #kidsstyle #insakids #toddlewood #kidsofinstagram #kiddoswe A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Nov 4, 2016 at 4:34am PDT

Фото из Instagram:

Hey Wiz ! #toddlewoodredcarpet #toddlerlife #instatoddler #toddlerstyist #KidsSayoftheday#cutekids #trendykids A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Nov 10, 2016 at 6:24pm PST

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Gorgeous gown on two gorgeous ladies. Are you ready for Toodlewood's 2017 red carpet? #toddlewoodredcarpet #toddlewood #instatoddler #toddlerstyist #KidsSayoftheday#cutekids #trendykids A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Nov 13, 2016 at 5:36pm PST

Фото из Instagram:

Jennifer Lawrence's Toddlewood mini-me. Are you ready for 2017 award season #KidsSayoftheday#cutekids #trendykids #toddlerapproved #toddlergirl #toddlervideo #blondetoddler #toddlewood A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Nov 13, 2016 at 8:48pm PST

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

I wonder if the new married couple is ready for toddlewood's 2017 red carpet !! #toddlewood #toddlerlife #instatoddler #toddlerstyist #KidsSayoftheday#cutekids #kevinhart #enikohart A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Nov 20, 2016 at 7:22pm PST

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? #toddlewood #toodlewoodred carpet #triciamesseroux #toddlerlife #instatoddler #toddlerstyist A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Nov 30, 2016 at 4:59am PST

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toddlewood #triciamesseroux #toddlerlife #instatoddler A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Dec 2, 2016 at 9:33pm PST

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toodlewood #toddlekids #cutekids A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Dec 14, 2016 at 9:29pm PST

Фото из Instagram:

A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Dec 10, 2016 at 6:39am PST

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toodlewood #toddlekids #cutekids A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Dec 12, 2016 at 1:43am PST

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? #accesshollywood #toddlewood #triciamesseroux A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Dec 27, 2016 at 7:52pm PST

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toddlewood #triciamesseroux A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Dec 14, 2016 at 2:45pm PST

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toddlewood #triciamesseroux A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on Dec 16, 2016 at 5:07pm PST

Фото из Instagram:























































































Aizvērt Наряды звезд на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса" AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA







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