Как мило! Юные модели повторили образы звезд на красной дорожке

В начале января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Образы знаменитостей мировой величины, блиставших на вечере, обсуждают до сих пор, а некоторые даже пытаются скопировать их. Именно так поступили юные модели студии Toddlewood.
Сотрудники американской фотостудии Toddlewood уже не первый раз воссоздают кадры с красных дорожек разнообразных церемоний и светских мероприятий. Правда, вместо знаменитостей позируют совсем юные модели в возрасте от 5 до 9 лет.
На днях в аккаунте студии в Instagram появились новые фотографии —
девочки и, кстати, мальчики повторили самые запоминающиеся образы селебрити с прошедшей 8 января церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Удалось ли малышам обойти популярных актрис (актеров), моделей и певиц (певцов)? Смотрите ниже фото звезд и их маленьких копий!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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