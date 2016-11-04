Как мило! Юные модели повторили образы звезд на красной дорожке

 

Фото: instagram.com/toddlewood

В начале января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Образы знаменитостей мировой величины, блиставших на вечере, обсуждают до сих пор, а некоторые даже пытаются скопировать их. Именно так поступили юные модели студии Toddlewood.

Сотрудники американской фотостудии Toddlewood уже не первый раз воссоздают кадры с красных дорожек разнообразных церемоний и светских мероприятий. Правда, вместо знаменитостей позируют совсем юные модели в возрасте от 5 до 9 лет.

На днях в аккаунте студии в Instagram появились новые фотографии —

девочки и, кстати, мальчики повторили самые запоминающиеся образы селебрити с прошедшей 8 января церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Удалось ли малышам обойти популярных актрис (актеров), моделей и певиц (певцов)? Смотрите ниже фото звезд и их маленьких копий!

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Hey Wiz ! #toddlewoodredcarpet #toddlerlife #instatoddler #toddlerstyist #KidsSayoftheday#cutekids #trendykids

A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toodlewood #toddlekids #cutekids

A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on

Фото из Instagram:

A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toodlewood #toddlekids #cutekids

A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? #accesshollywood #toddlewood #triciamesseroux

A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toddlewood #triciamesseroux

A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on

Фото из Instagram:

Are you ready for 2017 red Carpet season? Access Hollywood #accesshollywood #toddlewood #triciamesseroux

A photo posted by toddlewood (@toddlewood) on

Фото из Instagram:

Наряды звезд на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса"

Фото: Наряды звезд на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса"0

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