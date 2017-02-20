Француженки назвали hair-тренды, которым нет места в 2017-м

Пример красоты по-французски
 

Пример красоты по-французски. Фото: ivona.bigmir.net/instagram.com/louise_fallon

Тренды приходят и уходят, оставив после себя только недоуменный вопрос: «Что это было?». Вот очередной список антитрендов на 2017 год!

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Единственное, что невозможно измерить трендовостью или антитрендовостью – это французскую красоту. И все потому, что она максимально приближена к идее за натуральность. А что может быть прекраснее того, что создала природа?

Французская красота проста по своей сути, но в ней есть очарование, вневременность, классичность и та самая крутость, к которой все бесконечно стремятся.

Бриджит Бардо, Джейн Биркин, Изабель Юппер и Катрин Денев – это наши главные ролевые модели, которые не теряют шарма даже с возрастом. Как стать немножко парижанкой? В первую очередь – избегать этих hair-трендов! Своим мнением делится знаменитый французский стилист Дэвид Маллетт.

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Розовые кончики

Все оттенки розового на волосах – это категорическое нет. Француженки по-прежнему любят этот цвет, но не заходят дальше блеска для губ и лака для ногтей. Они не любят яркие решения, когда дело касается волос. Чем ближе к натуральному цвету – тем лучше.

«Француженки никогда не выглядят так, будто очень долго готовились (даже если это правда). Чем незавершеннее, растрепаннее, тем сексуальнее!»,

– говорит Маллетт.

Экстрадлинные волосы

Ничто из того, что активно рекламирует американское ТВ, никогда не приживется у парижанок. Тем более если за этим трендом стоят сестры Кардашян. Настоящие парижанки прославляют натуральность и красоту от корней до кончиков волос, а накладные пряди и парики точно не входят в их координаты.

«Волосы такой длины выглядят слишком искусственно. Уроженка

Франции всегда будет ориентироваться в первую очередь на свой рост и телосложение, которые помогут определиться с длиной волос»,

– заявил Дэвид Маллетт.

«Радужное» милирование

Интернет буквально наводнили девушки с разноцветным окрашиванием волос. Синие, фиолетовые, зеленые, розовые пряди перестали ассоциироваться со школьницами, но это не стало «спасительной соломинкой». «Радужное» милирование тоже оказалось в «черном списке» Маллетта. Он утверждает, что француженки вообще избегают ярких экспериментов с волосами.

«Они могут попробовать колорирование только в том случае, если цвета на тон-два светлее/темнее их естественного цвета волос», – говорит стилист.

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