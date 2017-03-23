Владелица более 200 салонов маникюра Лена Ленина делает это на полу

Владелица сети франшиз студий маникюра Лена Ленина в уходе за ногтями, естественно, доверяет своим мастерам. А еще у нее, как и у всех женщин, случаются неприятности в виде, например, сломанного ногтя.
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Как раз на днях с Лениной произошла «маникюрная авария», и для устранения ее последствий она заскочила в свой ближайший салон в одном из торговых центров. К несказанной радости и одновременно к глубокому сожалению хозяйки заведения,
все места были заняты, и поэтому Лене пришлось сесть на пол и сделать маникюр прямо там, оторвав от работы одного из мастеров.
Нарочно не придумаешь! Как говорится, сапожник без сапог.
Фото: instagram.com/lenaleninaofficial
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