Дефиле RFW: гармония, противоречивость и магия женских характеров

Вчера в Риге выдался такой теплый весенний день, что наверняка большинство наших читателей предпочли отправиться на прогулку, а не сидеть дома в Интернете. Именно поэтому Русский TVNET, который рассказывает обо всем интересном, что происходит на 26-й Рижской неделе моды, не стал торопиться с освещением модных дефиле, состоявшихся накануне. Ведь прибалтийская погода непредсказуема, и как знать - может, сегодня вы и нос на улицу не захотите высунуть, и тогда пожалуйста - есть чем заняться дома: читайте и смотрите фото!

Название новой коллекции бренда Cinnamon Concept - Inside Outside - характеризует и ее внешний образ, и образ жизни, мысли и философию поклонницы марки, подчеркивая естественную и глубокую силу женственности.

В основе линейки - изделия из высококачественной шерсти - мериноса, альпаки, мохера, уникальность которых подчеркивает особая технология ручной вязки и плетения.

Коллекция грядущего сезона выполнена в зеленых, глубоком синем и винных оттенках. Интригует, правда? А как это выглядит - смотрите в нашей фотогалерее!





















































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Cinnamon Concept Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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Anna Led демонстрирует сочетание простоты и элегантности, комфорта и шика, ритма современной жизни и полного уединения, свободы и традиций, респектабельности и легкости.

Формы и детали заимствованы из моды 90-х - пальто в мужскм стиле, пуховики, спортивные костюмы ярких цветов, изготовленные из кашемира, трикотажа, альпаки и бархата.

Вечерним же нарядам присущи элементы декаданса 20-х - длинные платья, халаты приглушенных цветов, узоры - арабески на панбархате, черный цвет, оголенные плечи... Запутались в терминах и ничего не поняли? Смотрите фото - и все увидите!







































































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Anna Led Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Итальянский дизайнерский бренд Naira Khachatryan создан для уверенной в себе женщины, любящей подчеркнуть свою красоту. В коллекции осень-зима 2017/2018

для этого использованы сложные технологии обработки трикотажа, а также перелив различных оттенков мягких цветов.

Вы уверенная в себе женщина? Тогда смотрите, как вы должны выглядеть в новом сезон!

























































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Naira Khachatryan Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Осенне-зимняя коллекция Narciss передает своеобразное состояние перехода от бодрствования ко сну - момента, полного мистики и магии, созвучного с ночной темнотой.

Ночная одежда бренда благодаря легкому спортивному настроению может носиться и днем. Дневная же, в свою очередь, подходит и для темного времени суток

- это заслуга прозрачного кружева и других «пикантностей», еле заметно выглядывающих из-под «верхнего слоя» наряда. Так что, если собрались на вечеринку и боитесь не успеть заехать после работы домой переодеться, Narciss - это то, что вам нужно!

























































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Narciss Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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